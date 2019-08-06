產業科技展登場 朱志洋為科專預算請命

（中央社記者韋樞台北6日電）經濟部邀集4大技術法人舉辦「Do It Today產業科技焦點展」，展出29項智慧製造技術，達到產研界快速對接。友嘉集團總裁朱志洋籲政府勿刪科專預算，科專對中小企業助益甚大。

「Do It Today產業科技焦點展」將一連舉辦3場，鎖定智慧製造、智慧醫療、智慧科技3大產業，經濟部技術處邀請企業人士、產業公會、研發法人代表，共同研商產研合作攻略，以產業未來需求為研發方向，瞄準新世代產業商機。

今天以智慧製造焦點展揭開序幕，首場與機械公會共同籌劃，邀請公會理事長柯拔希、友嘉集團總裁朱志洋，以及13家企業負責人，與工研院、資策會、金屬中心、精機中心4家研發型法人代表，端出29項精心研發成果，並於今天起3天在台北三創大樓展示。

工研院表示，這29項智慧製造技術，包括機器手臂、無人搬運車、平價抗反光成衣打樣技術等人機協作技術、可預測診斷設備健康的AI人工智慧、幫助老廠智慧翻身的數位轉型等，透過展示、法人技術及一對一的交流，深入對接產研需求。

朱志洋表示，他認為政府對科技專案計畫的支持力不夠，科專對於一個企業，尤其是台灣中小企業幫助非常大，例如友嘉集團當初若沒有善用科專與法人合作，今天就沒有友嘉。他呼籲政府多撥一點預算，哪怕是所有預算的1%或千分之1給科專，就可以為產業界創造很大效益，但科專預算今年又被削減，他向總統蔡英文等反映過，智慧製造是提升中小企業競爭力契機，多撥一些預算給智慧製造科專，產業界不會讓政府失望的。

工研院機械與機電系統研究所長胡竹生表示，在人機協作方面，工研院開發的「無人搬運車」，關鍵零組件國產化，並搭配後端即時管理系統，即使50輛、100輛無人搬運車一同工作，也可以輕鬆調度路線，並且避免車與車之間塞車的問題。目前已技轉東元、榮興，應用在製造業工廠的上下料。

機器人還能幫忙成衣打樣。工研院開發的「平價抗反光3D導引技術」結合國產自動化設備，已和紡織大廠合作，現在廠商的成衣打樣主要依靠人力，打樣流程需要7到10個工作天。但未來引進這個技術，可避免機器視覺打樣金屬模板反光影響，有效率即時定位布料位置與縫份路徑，預估打樣最快1個工作天即能完成，可節省超過50%的人力。（編輯：張均懋）1080806