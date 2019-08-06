5G頻譜年底競標 5電信高層拜會NCC盼標金合理

（中央社記者江明晏、吳柏緯台北6日電）5G將在12月競標，5大電信董總今天全體出動拜會NCC委員，溝通「垂直場域合作」、「標金合理化」、「明確『3共』遊戲規則」三大主軸，NCC表示，會審慎研議5G垂直場域合作的頻率使用費減免。

市場傳年底5G頻譜競標底價達新台幣400億元，電信發展協會發言人劉莉秋指出，5家業者都期許「標金合理化」，但也理解存在許多不可控制因素，但多贏和平衡是大方向。

國家通訊傳播委員會（NCC）將在年底展開5G競標，5家電信董事長、總經理今天全數到齊拜會代主委陳耀祥，表達業界三大溝通主軸，分別為「垂直場域合作」、「標金合理化」、「明確『3共』遊戲規則」，與會人士轉述，政府與業者溝通氣氛融洽，整場會談在1小時左右落幕。

拜會陣容由台灣電信產業發展協會理事長暨遠傳電信董事長徐旭東領軍，中華電信董事長謝繼茂、總經理郭水義、技術長林國豐；台灣大董事長蔡明忠、總經理林之晨；遠傳總經理井琪、台灣之星董事長林清棠及總經理賴弦五，亞太電信董事長呂芳銘及總經理黃南仁等均出席。

徐旭東會後受訪表示，電信業者才投資完4G，5G就要進一步投入，難免會有疑慮，但業者理解其他產業也需要5G，因此全力配合政府5G政策。

而在垂直場域合作方面，劉莉秋表示，今天沒有討論企業專網的部分，但業者期許政府明確垂直場域獎勵措施，例如，透過減收頻率使用費，以減少頻譜持有成本，降低與其他業者的合作門檻，創造更多商機。

5G頻譜持有成本如果過高，恐阻礙電信業者跨產業合作機會，尤其電信業者盼能與垂直場域業者創造更多的合作模式，今天與會的NCC委員也對此表示，會審慎研議，對未來電信業者投入5G垂直場域整合，提供較優惠的頻率使用費。

針對各界關注的共頻、共網、共建「3共」議題，劉莉秋表示，業者盼電信管理法能清楚正面表列與負面表列相關規定，期望至少要在釋照前出爐，讓業者有遊戲規則可依循，NCC則表示相關合作模式非常多元，必須再進一步討論。

此外，業者也表達憂慮，包括5G商業模式不清楚，又被高度期待，期盼管制手段能有更多彈性，更不能比照4G，以免創新被扼殺。

NCC日前宣告5G本次釋照，3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，28GHz頻段釋出2500MHz頻寬，前次4G第三波釋照未釋出的1800MHz頻段20MHz頻寬也包含在這次釋照中。其中，3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬，得標頻寬上限為100MHz，預計12月開始競價。

中華電與台灣大業者已表態要以100MHz頻譜為努力目標，遠傳總經理井琪今天也首度強調，「遠傳當然也希望能競標到100MHz」，市場認為，這將推升競爭熱度，也對小業者更加不利。

台灣大哥大總經理林之晨受訪時對媒體表示，今天主要來溝通兩大訴求，第一，希望業者「共頻」的頻譜加總上限不要設定在100MHz，否則兩家業者共頻很容易超過，尤其現在頻譜只有270MHz，不應浪費；下限則希望至少60MHz才能發揮5G效果。第二，頻譜位置要在隔壁才能「共頻」，希望主管機關出來協調大家，尤其在第二階段遊戲規則設計上能夠促成共頻。

NCC主任祕書蕭祈宏受訪時指出，合理的標金、頻譜上限與共用頻譜等議題，在今天的會中都有被提出；5大電信業者共同關心的議題就是接下來的5G頻譜競標的遊戲規則，因此與會的業者都花了不少時間陳述意見，談話過程融洽。

除了共識外，也有業者提出個別意見。蕭祈宏表示，今天在會中台灣之星的代表明確向委員們建議，應該要將上限由100 MHz調整到80 MHz，並應透過明確法令鼓勵小業者。不過由於那是後半段，個別表達意見的時間所提出，因此其餘4家業者僅是聆聽，未做進一步的討論，而NCC也不便回應。（編輯：楊凱翔）1080806