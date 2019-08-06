蘋果虛擬信用卡Apple Card開通 增收入來源

（中央社紐約6日綜合外電報導）蘋果公司和高盛集團合作發行的虛擬信用卡Apple Card，今天在美國正式推出。這個附加在iPhone手機的服務，可能有助蘋果增加營收來源，並協助高盛拓展新的消費者業務。

蘋果（Apple Inc.）3月宣布發行Apple Card計畫，用戶透過Apple Pay手機支付綁定卡片進行消費，便可獲得2%現金回饋。這張信用卡不收年費，還搭配專屬財務管理應用程式（app），蘋果並強調用戶資料安全性，種種優點盼吸引iPhone用戶申辦。

對發卡銀行高盛（Goldman Sachs）而言，Apple Card則為他們2015年推出的馬卡斯（Marcus）消費者金融品牌增添新業務。

蘋果表示，曾表達對Apple Card感興趣的少數消費者，今天起將收到辦卡邀請函。一旦透過Apple Wallet和Apple Pay兩軟體核卡通過，就可立即搭配iPhone使用。

蘋果還主打用戶隱私保護，Apple Card的消費明細都會存在用戶的iPhone，蘋果無法看到，且高盛不得將用戶個資用於行銷，甚至連推銷高盛其他產品也不行。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080806