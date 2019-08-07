5G頻譜競標 NCC訂13日討論共頻共網共構

（中央社記者潘姿羽台北7日電）5G頻譜預計年底競標，其中共頻、共網、共構等「3共」議題，成為市場關注焦點。國家通訊傳播委員會（NCC）今天於例行記者會表示，8月13日將辦公開說明會，聆聽各界意見。

NCC考量這次釋出3.5GHz及28GHz等5G頻段，因其物理特性因素，需要大規模的資金投入，因此有必要盡早將電信管理法第58條中，有關於電信業者間共用頻率的原則對外說明，讓想降低成本的參與者能夠降低成本，確保頻率資源有效利用，並加快5G基礎建設速度。

媒體詢問，委員會對於「3共」有什麼想法，NCC主秘蕭祈宏表示，就共構而言，依現有電信法，基地台可以共構；而在共網的討論，現在共識是平均人口數以下的地區，大概就是非都會地區，都可以做共網。

共頻方面，以3.5GHz頻段來說，只要加起來不超過100MHz，就可以共頻；不過蕭祈宏補充，如果加起來超過100MHz，超過部分就沒有辦法申請共頻。

至於垂直場域應用，蕭祈宏說，電信業者昨天拜會NCC時，有提到希望NCC能考量頻率使用費減免，以利與垂直場域應用業者合作，「昨天開會現場討論時候，我們有答應會把此案做研議」。

NCC也在新聞稿中表示，將於8月13日上午召開公開說明會，歡迎產、官、學、研各界蒞臨提供意見；NCC將參酌各界所提意見，提請委員會議通過後，於開始受理申請時，一並公告「5G得標者設置網路及共用頻率原則」的具體內容，以利現行的電信法與新的電信管理法能順利銜接。（編輯：林興盟）1080807