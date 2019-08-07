外資8月以來賣超711億 法人：台股恐回測萬點

法人分析，受到匯率波動影響，預期台股因短線資金動能偏弱及美國高科技股拖累，將回測萬點。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北7日電）外資及陸資今年8月以來累計賣超新台幣711.25億元，其中4個交易日賣超百億元以上；法人分析，受到匯率波動影響，預期台股因短線資金動能偏弱及美國高科技股拖累，將回測萬點。

8月以來接連發生美國聯邦準備理事會（Fed）降息、美國總統川普宣布擬自9月1日起對3000億美元中國商品加徵10%關稅、人民幣兌美元貶破7，外資對台股態度轉趨保守，於8月1日、2日、5日分別賣超158.92億元、195.94億元、155.12億元，8月6日賣超金額收斂至58億元；然而今天隨著美中貿易戰疑慮升高，外資賣超金額擴大至143.27億元。

在外資賣超個股前10名中，元大S&P原油正2賣超2.393萬張，排名第一，面板股友達、群創分別賣超2.391萬張、2.06萬張，排第二、三名；金融股的兆豐金、開發金、國泰金賣超1.43萬張、1.31萬張、9966張，排第五、六、九名；蘋概股指標台積電9929張，排名第十。

觀察外資買超主力個股，以美國芝加哥選擇權交易所發行的恐慌指數（VIX）為標的的富邦VIX買超5718張，排名第一；與陸股連動的ETF（指數股票型基金）也獲買盤青睞，元大滬深300正2買超4793張，排第三名。

法人表示，這次人民幣貶值，主要有兩個目的。第一是對美方3000億美元加徵10%關稅的宣言，提前反制美方，第二是如同過去2000億美元課稅10%經驗，對出口商未來價格競爭力做適當補貼。在3000億美元商品彼此對抗尚未結束前，預期1美元兌人民幣7元以上將成為常態。

法人進一步指出，美國財報週結束後，市場進入財報空窗期，加上新一波美中貿易戰，高科技股近期拉回幅度明顯大於內需產業，例如金融與保健等；預期台股因短線資金動能偏弱及美國高科技股拖累，將回測萬點。

法人認為，傳產類股表現將較電子類股抗跌，可等待指數回測萬點再伺機逢低買入；另外，也可關注電子相關貿易戰受惠股，例如網通大廠智邦、射頻元件廠立積。（編輯：楊玫寧）1080807