國光生技擬蓋細胞培養廠 因應未來產能需求

（中央社記者韓婷婷台北7日電）台灣老牌疫苗廠國光生技為了因應與子公司安特羅生技合作的腸病毒71型疫苗，可望在台取證，並拓展東南亞市場需求，正規劃建置可供商業量產用的細胞培養廠。

國光生技表示，未來將開發數種以細胞培養技術生產的疫苗產品，包括與子公司安特羅生技合作的腸病毒71型疫苗。目前國光使用位在國衛院的細胞培養生產線，生產供臨床實驗用的疫苗產品，正在規劃建置可供商業量產用的新生產線，以符合未來的需求。

國光生技表示，建廠團隊正就數種可能的建廠方案進行評估及規劃，待完成規劃後再提報董事會討論決定後開始建廠。預計自啟動建廠到完成並取得GMP認證開始投入商業生產所需時間，約需3至4年。在新建的細胞培養廠上線之前，如果因國內防疫需要供應細胞培養技術生產的疫苗時，國光將再洽談商請委託國衛院生產，以滿足該期間內的需求。

國光生技今年營運可望見到顯著轉機，下半年進入流感疫苗旺季，除了第3季的賽諾菲訂單貢獻，第4季則有政府採購流感疫苗訂單。根據工程會公布採購資訊，今年政府預計採購410萬劑流感疫苗訂單，若以每劑售價240元計算，來自國內疫苗約可貢獻國光生技營收新台幣9.84億元，超過國光去年全年營收總額8.22億元。

國光生技是台灣主要疫苗提供廠商，也是老牌生技公司，1965年成立，是亞洲唯一獲得歐盟GMP認證與美國FDA認證的流感疫苗製造公司，同時是台灣唯一符合PIC/S GMP規範人用疫苗生物製劑廠。（編輯：楊玫寧）1080807