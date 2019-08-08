巴基斯坦暫停印巴貿易 專家：對印度影響小

（中央社記者康世人新德里8日專電）巴基斯坦昨天宣布驅逐印度外交官且暫停與印度貿易往來，但根據印度最新一份報告顯示，即使印巴停止雙邊貿易，印度所受影響非常小，因為印巴貿易主要透過非正式途徑進行。

為抗議印度中央政府以行政命令廢除賦予克什米爾特殊獨立自主地位的憲法第370條，巴基斯坦政府昨天宣布降低與印度的外交關係，驅逐印度外交官，且暫停與印度的貿易往來。

但印度政府消息人士接受「今日印度電視台」（India Today TV）訪問時說，巴基斯坦調降與印度的外交關係及暫停雙邊貿易，印度不會因此感到不安。

首先，印度在2月發生巴基斯坦恐怖分子於查摩與克什米爾省普爾瓦馬縣（Pulwama）發動恐怖攻擊後，已撤銷對巴基斯坦的最惠國待遇，把從巴基斯坦進口的商品關稅調高近200%，印度從巴基斯坦進口的商品大幅減少。

印度媒體Livemint引述印度國際經濟關係研究院（Indian Council for Research on International Economic Relations）一份報告指出，2018到2019財政年度，印度對巴基斯坦出口總額約為20億美元，但追溯2012到2013財政年度同一機構報告，印度對巴基斯坦非正式出口（經第三國轉口）總額達39億美元，為正式出口貿易額近一倍。

由於3月發生印巴空戰後，雙邊關係極速惡化，正式貿易起伏不定，雙邊非正式貿易繼續增加。

根據專家研究，印巴之間的非正式貿易路線，主要是印度透過阿拉伯聯合大公國轉口，對巴基斯坦進行貿易，所以即使巴基斯坦暫停與印度的貿易，但許多印巴貿易仍透過非正式途徑繼續進行。

以2012到2013財政年度的貿易數據為例，印度非正式出口到巴基斯坦的項目為珠寶、紡織品、機械和機械零件及電子設備等，而印度從巴基斯坦非正式進口的商品項目為紡織品、乾果、香料、地毯等。

此外，印度經濟規模已達到約2.9兆美元，而巴基斯坦的經濟規模僅2730億美元，印度的經濟規模幾乎是巴基斯坦的9倍；在外匯存底方面，巴基斯坦正陷入危機狀態，僅174億美元，印度外匯存底則達4200億美元。

因此，專家分析，巴基斯坦暫停與印度雙邊貿易，不會對印度產生太大影響，反而是印度透過取消給巴基斯坦最惠國待遇，剝奪了巴基斯坦過去可獲得的貿易利益。印度官員表示，印度政府將維持暫停與巴基斯坦貿易的現狀。（編輯：周永捷）1080808