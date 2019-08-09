前7月遺產稅年增35% 9件逾億元大案挹注

（中央社記者蔡芃敏台北9日電）財政部今天公布最新稅收統計，今年前7月遺產稅達新台幣141億元，年增35%。財政部表示，因今年有適用20%最高累計稅率級距大案入帳，繳稅規模億元以上案件多達9件。

根據財政部今天公布的7月全國稅收統計顯示，7月遺產稅實徵淨額23億元，年增47.5%，累計前7月遺產稅141億元，大增35%，明顯成長。

財政部統計處副處長陳玉豐於電訪時向中央社記者表示，遺產稅性質屬於機會稅，不過今年每月都有1到2件繳稅金額破億元以上案件出現，累計至7月底，這類型大案已多達9件，光是7月就有2件台北市案件。

根據遺產稅計算公式，遺產扣除免稅額、扣除額後，遺產淨額在5000萬元以內部分，適用稅率10%（稅額500萬元），淨額在5000萬至1億元間部分稅率15%，稅額750萬元，超過1億元部分課徵20%。因此，換算稅額億元以上大案，為適用最高稅率級距案件。

財政部統計，在億元大案入帳帶動下，今年前7月遺產稅實徵淨額就已達全預算目標的73.5%，達成率超前。

觀察整體稅收，7月全國稅收1501億元，年減8.1%，因7月逢綜所稅首批退稅發放，加上「所得稅制優化方案」調高4大扣除額，今年退稅比去年增加93億元，影響7月綜所稅年減55%。

累計前7月實徵淨額1兆5158億元，則年增1.3%，續創歷年同期新高，其中營所稅、房屋稅及牌照稅前7月也創歷年同期最高；累計前7月全國稅收則占累計分配預算數102.4%，占全年預算數63.5%。

值得注意的是，7月土地增值稅88億元，年增10.1%，已連續4個月正成長。陳玉豐說，受惠「鬼月效應」，部份土地交易案件趕在農曆7月來臨前完成，加上台商回流找地需求，7月土增稅年增1成。整體來看，前7月土增稅575億元，也年增5.5%，代表今年房市逐漸回溫。

另外，相對反映股市交易量能的證交稅，7月實徵淨額83億元，年減13.9%，前7月實徵淨額494億元，年減21.3%，創2013年以來最大減幅。

陳玉豐說，7月上市櫃股票平均每天成交值1372億元，「其實不差」，也較6月增加，但因去年基期偏高，年增率減幅仍在一成以上。（編輯：林淑媛）1080809