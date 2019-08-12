泰國力推智慧醫療 彰基醫院盼導入台灣技術

（中央社記者呂欣憓曼谷12日專電）政府推動新南向政策，其中台灣醫療產業是重要強項，負責泰國的彰化基督教醫院今年多次率領台灣廠商赴泰參展，希望將台灣智慧醫療產業導入泰國，擴大雙方交流。

政府從2016年推出新南向政策，衛生福利部2018年宣布「一國一中心」策略，初期選中印尼、印度、菲律賓、越南、泰國和馬來西亞等6國為優先重點對象，一個國家由一家醫學中心負責進行醫療交流。

負責泰國一國一中心策略的是彰化基督教醫院，彰基從2010年與泰國的醫院展開合作計畫，例如讓台灣的醫療人員到泰北服務，2018年接下一國一中心的任務，負責泰國醫療市場的文獻收集、產業連結、並透過人才訓練和泰國醫院建立合作關係。

彰基透過展覽連結台灣和泰國業者，例如7月參加東協醫療器材展（Medical Devices ASEAN 2019），彰基與泰國工業院（Federation of Thailand Industry）共同舉辦台泰醫療產業媒合會，並在東協醫療設備展舉辦台灣智慧醫療創新與應用論壇。

彰基海外醫療中心執行長高小玲接受中央社訪問時指出，泰國政府力推泰國4.0政策，其中智慧醫療是泰國致力發展項目，台灣的醫療科技很強，彰基希望透過和泰國的醫院簽署備忘錄，帶台灣的廠商過來，進一步把台灣的醫療產業導入泰國。

高小玲舉例，台灣發展的醫療雲技術相當成熟，病人的藥單和X光片可以上傳雲端，還有像看病流程智慧化，在機器插入健保卡，病人的資料和就醫紀錄都很清楚，這些都是台灣廠商可以導入泰國的醫療產業技術，若泰國醫院有需求，還可以找廠商設計智慧醫療模組。

高小玲再舉例，泰國已有好幾家醫院使用一家台灣廠商的數位診斷系統，因為這個系統配置的鏡頭解析度很高，能夠進行遠距判讀，例如在泰北偏鄉的病人不方便到城市就醫，可以透過這個數位診斷系統，把病人的病癥拍下來傳到大醫院，讓醫生解讀。

今年9月彰基將再率團參加泰國國際醫療展（Medical Fair Thailand 2019），12月則是邀請泰國醫界人士赴台參加台灣醫療科技展，高小玲說，透過參展，提高台灣廠商能見度，也有廠商因此接到不少訂單，效益相當不錯。（編輯：王永志）1080812