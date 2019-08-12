更多編輯台推薦新聞：
反送中集資全球登報批港府 百萬美元一小時達標
兩岸

反送中集資全球登報批港府 百萬美元一小時達標

吉昂馬岱宣布當選瓜地馬拉總統 美移民協議是重大挑戰
國際

吉昂馬岱宣布當選瓜地馬拉總統 美移民協議是重大挑戰

影片／小威羅傑斯盃女單決賽傷退 19歲安德里斯庫封后
運動

影片／小威羅傑斯盃女單決賽傷退 19歲安德里斯庫封后

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

泰國力推智慧醫療 彰基醫院盼導入台灣技術

最新更新：2019/08/12 15:31
衛福部推出一國一中心策略，彰化基督教醫院負責泰國，希望將台灣醫療產業導入泰國，加深雙方交流。圖為彰基率團參加今年7月的東協醫療器材展。（彰基提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 108年8月12日
衛福部推出一國一中心策略，彰化基督教醫院負責泰國，希望將台灣醫療產業導入泰國，加深雙方交流。圖為彰基率團參加今年7月的東協醫療器材展。（彰基提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 108年8月12日

（中央社記者呂欣憓曼谷12日專電）政府推動新南向政策，其中台灣醫療產業是重要強項，負責泰國的彰化基督教醫院今年多次率領台灣廠商赴泰參展，希望將台灣智慧醫療產業導入泰國，擴大雙方交流。

政府從2016年推出新南向政策，衛生福利部2018年宣布「一國一中心」策略，初期選中印尼、印度、菲律賓、越南、泰國和馬來西亞等6國為優先重點對象，一個國家由一家醫學中心負責進行醫療交流。

負責泰國一國一中心策略的是彰化基督教醫院，彰基從2010年與泰國的醫院展開合作計畫，例如讓台灣的醫療人員到泰北服務，2018年接下一國一中心的任務，負責泰國醫療市場的文獻收集、產業連結、並透過人才訓練和泰國醫院建立合作關係。

彰基透過展覽連結台灣和泰國業者，例如7月參加東協醫療器材展（Medical Devices ASEAN 2019），彰基與泰國工業院（Federation of Thailand Industry）共同舉辦台泰醫療產業媒合會，並在東協醫療設備展舉辦台灣智慧醫療創新與應用論壇。

彰基海外醫療中心執行長高小玲接受中央社訪問時指出，泰國政府力推泰國4.0政策，其中智慧醫療是泰國致力發展項目，台灣的醫療科技很強，彰基希望透過和泰國的醫院簽署備忘錄，帶台灣的廠商過來，進一步把台灣的醫療產業導入泰國。

高小玲舉例，台灣發展的醫療雲技術相當成熟，病人的藥單和X光片可以上傳雲端，還有像看病流程智慧化，在機器插入健保卡，病人的資料和就醫紀錄都很清楚，這些都是台灣廠商可以導入泰國的醫療產業技術，若泰國醫院有需求，還可以找廠商設計智慧醫療模組。

高小玲再舉例，泰國已有好幾家醫院使用一家台灣廠商的數位診斷系統，因為這個系統配置的鏡頭解析度很高，能夠進行遠距判讀，例如在泰北偏鄉的病人不方便到城市就醫，可以透過這個數位診斷系統，把病人的病癥拍下來傳到大醫院，讓醫生解讀。

今年9月彰基將再率團參加泰國國際醫療展（Medical Fair Thailand 2019），12月則是邀請泰國醫界人士赴台參加台灣醫療科技展，高小玲說，透過參展，提高台灣廠商能見度，也有廠商因此接到不少訂單，效益相當不錯。（編輯：王永志）1080812

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報