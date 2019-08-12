香港反送中延燒 顧立雄：金融業回報未受影響

（中央社記者劉姵呈台北12日電）香港「反送中」示威持續延燒，各界陸續掀起罷工行動，也有團體宣布即日起將無限期罷工；金管會主委顧立雄今天表示，目前相關據點回報都未受到任何影響，會持續關注曝險情況。

根據金融監督管理委員會統計，截至6月底止，台灣金融業在香港總曝險金額高達新台幣1兆282億元；目前香港反送中示威情況越演越烈，香港也是亞洲金融重鎮，外界關心台灣金融業在香港子行營運狀況，金管會主委顧立雄今天出席「2019全國教師證券知識研習營結業典禮」時回應，目前相關據點回報都未受到任何影響，會持續關注曝險情況。

金管會日前也公布，台灣銀行在香港分行上半年獲利表現依舊為海外分支機構中表現最好，共賺進204.9億元。對於外界關注台金融業營運有無受反送中事件影響，顧立雄回應，目前相關據點回報都未受到任何影響，會持續關注曝險情況，若有受到任何影響，金融業會及時通報，目前為止都沒有收到任何通報。

金管會統計，台灣金融業上半年在香港曝險金額合計為1兆282億元，其中銀行業合計7352億元、證券期貨業不含基金投資部位有779.54億元、保險業2151億元。（編輯：楊凱翔）1080812