電信三雄7月財報 台灣大獲利續稱霸

（中央社記者江明晏台北12日電）電信三雄7月財報出爐，台灣大哥大每股盈餘以0.43元贏過中華電信的0.35元和遠傳電信的0.23元，台灣大前7月並以每股盈餘2.72元蟬聯獲利王寶座。

中華電信今天公布7月合併自結營收新台幣167億元，與去年同期相較，固網語音營收及行動服務營收持續受市場競爭與免費通訊軟體影響而減少，資通訊專標案營收也減少，抵銷行動銷貨收入、網際網路應用加值營收及MOD營收的增加；營業成本及費用為133.8億元；營業淨利為33.2億元；稅前淨利為34.8億元；歸屬於母公司業主淨利為27.2億元；每股盈餘為0.35元，累計上半年EPS為2.53元。

截至7月底止，光世代寬頻用戶數為363.0萬戶，60Mbps以上的客戶數208.4萬戶，其中，100Mbps以上客戶達151.6萬戶。MOD客戶數達208.8萬戶，行動通信總客戶數達1060.9萬戶。

台灣大哥大7月自結合併營收為103.5億元，營業利益14.6億元，稅後淨利11.9億元，稅後EPS為0.43元。累計前7個月合併營收698.4億元，營業利益100.2億元，稅後淨利為74.7億元，稅後EPS為2.72元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，7月momo電子商務營收維持高成長動能，年成長達32%；資訊與通訊業務、IDC雲端服務以及IoT物聯網表現亮眼，帶動電信業務營收年成長8%，整體合併營業收入較去年同期成長12%。獲利方面，有線電視與momo合計營業利益年成長19%，電信業務營業利益亦保持穩定。累計前7個月各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達成全年財測61%。

遠傳電信7月合併營收67.91億元，合併稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）與稅後淨利分別為24.27億元與7.43億元，7月單月每股盈餘 （EPS）為0.23元。

累計至今年7月，遠傳合併總營收為480.36億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為172.97億元與51.48億元；自結稅後每股盈餘 （EPS）為1.58元，累計今年1至7月EPS已達全年度財測目標的61%。

遠傳表示，持續掌握「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與資安關鍵技術力，7月新經濟營收延續強勁成長力道，資通訊業務營收年成長幅度高達95%，主要受惠於政府、大型企業合作案，包含雲端服務營收較去年同期大幅增加476%、物聯網營收年成長率高達53%、資安收入年增長率17%。數位服務營收則較去年同期成長12%。（編輯：林興盟）1080812