寬宏第2季與上半年EPS 雙創同期新高

（中央社記者吳家豪台北12日電）藝文展演主辦業者寬宏藝術公布2019年第2季財報，每股盈餘（EPS）新台幣4.01元，創歷年同期新高；累計上半年每股盈餘5.23元，也改寫同期新高。

寬宏今年第2季合併營收4.72億元，年增245.15%；歸屬於母公司稅後淨利1.01億元，每股盈餘4.01元，與去年同期相較皆轉虧為盈。

累計2019年上半年，寬宏合併營收達7.42億元，年增70.07%；歸屬於母公司稅後淨利1.32億元，年增1093.48%；每股盈餘5.23元。

寬宏今年第2季與上半年的合併營收、稅後淨利、EPS皆創歷史同期新高；且第2季毛利率達39.65%，創單季新高。

寬宏發布新聞稿表示，今年第2季舉辦10場萬人演唱會，其中費玉清演唱會6場門票平均售價較高且全數售完，加上盧廣仲、張信哲等歌手的萬人演唱會門票表現亮眼，因此推升毛利率表現。

展望下半年，寬宏預計舉辦逾25場演唱會與音樂劇，力求延續上半年表現；上半年對營運有顯著貢獻的費玉清演唱會，第4季確定加開2場；百老匯音樂劇「獅子王」平均單場門票收入可達2000萬元，加上8到12月還有方大同、周慧敏、盧廣仲、李玖哲、AKB48與詹雅雯等歌手的萬人演唱會陸續登場，預期今年全年演唱會與音樂劇主辦場次將超過50場。

在藝文活動展覽方面，寬宏預計全年占整體營收比例可達3成，由於展覽活動主要於學生人潮較多的寒、暑假期間舉辦，因此第2季寬宏未舉辦藝文展覽活動，預期第3季將產生明顯貢獻。（編輯：楊凱翔）1080812