美中貿易戰攪局 聯準會積極降息預期升溫

（中央社記者尹俊傑紐約12日專電）美國聯準會7月底宣布降息，主席鮑爾表明降息循環未展開，但隨著美中貿易戰火再起，經濟衰退憂慮加劇，多家法人預期聯準會將積極降息，甚至可能再現趨近零的基準利率。

全球經濟降溫之際，聯邦準備理事會（Fed）為美國經濟打預防針，7月31日宣布調降基準利率1碼（0.25個百分點），將聯邦資金利率目標區間降到2%至2.25%，逾10年來首度降息。鮑爾（Jerome Powell）當時說，官員認為這是「循環中期的政策調整」。

鮑爾並表明「長期降息循環」尚未展開，澆了預期聯準會今年將多次降息的投資人一盆冷水。鮑爾言猶在耳，局勢隨即產生變化。

美國總統川普因不滿中國未兌現增購農產品的支票，8月1日揚言另對約3000億美元中國輸美貨品加徵10%關稅，貿易戰休兵僅一個月又點燃戰火。北京上週放任人民幣兌美元「破7」，華府將中國列為匯率操縱國，貨幣戰隱然成形，全球經濟前景日趨悲觀。

高盛集團（Goldman Sachs）昨天以貿易戰衝擊超乎預期為由，下修美國第4季經濟成長預測0.2個百分點至1.8%。美銀美林（BofA Merrill Lynch）今天預測，未來12個月內美國經濟陷入衰退的機率升至1/3。

負責利率決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）今年還會集會3次，瑞銀集團（UBS）預期，近期貿易局勢發展將讓聯準會9月有充分理由降息，12月與明年3月可能也會降息，使聯邦資金利率目標區間比7月底降息前整整低1個百分點。

摩根士丹利（Morgan Stanley）更大膽預測，聯準會9、10月連續降息後，明年還會4度降息，讓基準利率回到2008至2015年為促進經濟復甦而趨近零的水準。

摩根士丹利經濟學家曾特納（Ellen Zentner）認為，聯準會將以每次1碼逐步調降利率，但決策人士如從經濟數據中發現前景預測已不準確、不景氣機會增加，不排除以更大幅度降息，避免經濟陷入衰退。

事實上，7月底的FOMC聲明已為聯準會未來幾個月再度降息預留可能性。

當時聲明寫道：「委員會思考聯邦資金利率目標區間未來路徑之際，將持續留意經濟前景資訊背後的含意，並將採取適當行動以維持經濟擴張。」

美國經濟已擴張10年，今年第2季國內生產毛額（GDP）折合年率成長2.1%，雖低於首季的3.1%，仍優於市場預期。從就業與消費數據觀察，美國經濟短期內不致陷入衰退，但美中貿易戰線可能拉長，對企業與消費者信心的潛在衝擊不容忽視。

隨著避險資金轉進相對穩當的債市，美國公債近期價格水漲船高、殖利率不斷下探。10年期美債殖利率上週跌破1.6%，創3年來新低，與短天期券種的殖利率差拉大，預示經濟衰退的殖利率曲線反轉（又稱倒掛）警報大作。

根據紐約聯邦準備銀行月初公布的最新數據，從美國10年與3個月期公債殖利率差衡量未來12個月經濟衰退的機率已達31.5%，創全球金融海嘯爆發以來新高。（編輯：王永志）1080813