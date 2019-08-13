基本工資若漲5% 工商團體：企業恐增250億成本

（中央社記者蔡芃敏台北13日電）基本工資審議委員會明天登場，工商團體認為，全球景氣未明加上內需市場疲弱，應凍漲基本薪資。若調升基本工資，企業成本恐增新台幣161億元至250億元，衝擊營運。

現行基本工資為時薪新台幣150元、月薪2萬3100元，勞動部將在14日召開基本工資審議委員會，決議明年基本工資是否調漲。

全國工業總會常務理事何語對中央社記者表示，全球景氣前景未明，加上美中貿易戰影響，外銷成績褪色，不少工具機業者已經開始放無薪假外，中國限制陸客來台，小三通、航班大幅減少，以及年金改革，造成軍公教消費萎縮等因素，都影響內需市場。

何語說，若基本工資調升3%到5%，企業成本預估增加161億元至250億元。同時，當基本工資調漲，也會提升勞、健保費、勞退提撥成本，企業法定勞動成本恐增加20%，因此，工商團體一致認為基本工資應凍漲。

他補充，根據主計總處薪資統計，台灣基本工資在薪資全年總薪資中位數月平均占比約56%，跟經濟合作暨發展組織（OECD）其他國家相比，台灣薪資並沒有偏低。

何語呼籲，真正領基本工資的本勞大約僅有30、40萬人，外勞約45萬人領基本薪資，本勞、外勞薪資應該脫鉤，否則調升基本薪資多為外勞受惠。中小企業總會理事長李育家也說，新加坡本勞、外勞薪資可以脫鉤，為什麼台灣不行。

李育家建議，政府調升基本薪資會直接衝擊中小企業，微型企業甚至會面臨營運危機。若企業無法承擔高額人事成本，政府應該提出配套措施，像是稅務減免、補助，降低企業衝擊。

何語以南韓為例，韓國近年雖大幅調整基本工資，但南韓政府編列約140兆韓元解決就業問題及中小企業經營困境，提振南韓市場。

何語強調，目前國內外大環境不佳，政府應多方評估，審慎思考基本薪資問題。（編輯：林孟汝）1080813