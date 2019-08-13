地緣政治風險升高 新台幣大貶1.06角

（中央社記者吳佳蓉台北13日電）美中貿易爭端未解，地緣政治事件頻傳，外資由新興市場撤出，今天新台幣兌美元以31.506元作收，大貶1.06角，連2日貶值；台北及元太外匯經紀公司總成交量13.685億美元。

外匯交易員表示，美中貿易戰進展尚不明朗，擔心經濟前景將進一步受貿易戰拖累，今晨收盤的美股道瓊工業指數大跌近400點，亞股也全面下挫，台股開低走低，尾盤不敵賣壓，終場下跌109.70點，收在10362.66點，跌幅1.05%。

外匯交易員指出，地緣政治風險升高，香港示威抗議活動轉趨激烈，加上阿根廷11日舉行總統大選預選，反對黨候選人得票率大幅領先，上任可能恢復干預式經濟，阿根廷幣披索暴跌，股票和債券也出現18年來僅見的跌幅。

外匯交易員說，風險性事件接連冒出，今天亞幣、亞股普遍走弱，外資明顯偏向匯出，午盤後新台幣貶幅加劇，一下貶破31.5元兌1美元關卡，雖有出口商進場拋匯，但量能不大，新台幣兌美元收盤仍大貶逾1角。

根據中央銀行公布資料，今天新台幣單日貶值0.34%，貶幅小於印尼幣的0.63%、韓元的0.49%，但大於澳幣貶幅0.27%、星幣貶幅0.12%。人民幣今天小幅升值0.03%、泰銖升值0.06%，日圓升值0.29%。

展望後市，外匯交易員認為，在各項風險性因素未消除前，新台幣兌美元走勢都將偏弱，視美中貿易戰進展及地緣政治事件發展來決定走勢。若市場避險氛圍再升高，不排除可能向31.7元兌1美元關卡靠攏；若外在情勢趨穩，則將呈現區間震盪偏貶格局。

新台幣兌美元今天開盤價為31.405元，最高31.405元、最低31.508元。（編輯：張良知）1080813