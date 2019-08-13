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數字科技第2季淨利季增7.83% 每股賺3.57元

最新更新：2019/08/13 21:49

（中央社記者吳家豪台北13日電）網路生活平台數字科技公布2019年第2季財報，稅後淨利新台幣1.52億元，季增7.83%、但年減4.57%，每股盈餘（EPS）3.57元；下半年將持續提升旗下各平台競爭力。

數字科技今年第2季合併營收3.64億元，季增2.4%，主因台灣與香港591房屋交易網的第2季營收雙創歷史新高；若排除整併電商平台「名品會」的因素，第2季合併營收年增3.82%。雖然第2季為強化平台的品牌力道，而增加行銷費用，稅後淨利僅較去年同期小幅減少4.57%。

數字科技指出，旗艦平台591房屋交易網為提升會員黏著度，持續增加不動產買賣、租賃交易等專業市場資訊，加上香港591策略調整得宜，刊登業務持續成長，台灣與香港591房屋交易網第2季營收分別年增12.34%、18.05%。

觀察數字科技今年第2季各平台營收比重，591房屋交易網占61%，8591寶物交易網占22%，8891汽車交易網占8%，518人力銀行占9%。

繼上半年調整營運結構，數字科技持續優化及擴增市占率高的平台，帶動7月合併營收達1.3億元，月增7.95%，主要原因在於591房屋交易網及8891汽車交易網持續擴增服務內容，提升網站流量成長。

展望下半年，數字科技表示，將持續提升各平台的競爭力，旗下打工App「小雞上工」目前已超過180萬次下載，每月活躍用戶突破30萬人；加上591房屋交易網、8591寶物交易網及8891汽車交易網等旗艦平台優化服務內容，有助提升會員黏著度。（編輯：楊凱翔）1080813

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