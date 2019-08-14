中國5鋼品雙反稅率 經部擬建議最高課10%

（中央社記者廖禹揚台北14日電）財政部對中國進口的5項鋼品進行雙反調查，最快9月底將確定是否課徵平衡稅與反傾銷稅；為避免加徵稅率衝擊國內相關產業，經濟部擬依各產業狀況不同，建議稅率在0%至10%。

美國去年依貿易擴張法，調高鋼鐵產品輸美關稅稅率25%，為爭取豁免，並防止中國低價出口鋼鐵製至台灣，甚至藉由台灣轉口，財政部主動對中國產製進口不鏽鋼熱軋鋼品、不鏽鋼冷軋鋼品、特定碳鋼冷軋鋼品、碳鋼鋼板，以及特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品啟動反補貼及反傾銷調查。

經濟部貿易調查委員會13日、14日及19日分別就5項鋼品舉辦聽證會，除特定鍍鋅、鋅合金扁軋鋼品外，業者已就其他4項鋼品課徵平衡稅及反傾銷稅案表達意見。

官員表示，燁聯、唐榮、中鋼等上游廠商多持支持意見，下游廠商則認為應考量不同產品需求，希望保留中國產製較便宜的料源，避免影響出口競爭力。也有業者指出，碳鋼鋼板原就遭課反傾銷稅，上游廠商中鋼業績也不差，不應該再加徵關稅。

財政部先前認定5項中國產製鋼品都有補貼及傾銷事實，傾銷差率為26.68%至36.77%，補貼率則為27.36%至51.32%。不過，經濟部官員表示，差率太大，對國內產業也會造成衝擊，因此若要課稅，建議稅率在0%至10%間。

貿調會預計在9月6日針對5案做出產業影響認定，並將調查報告及針對個別鋼品產業狀況研擬的建議稅率提供給財政部參考，但最終仍需由財政部關稅稅率審議小組做出認定。（編輯：林淑媛）1080814