金管會邀投信喝咖啡 討論四大議題

（中央社記者劉姵呈台北19日電）為加強與投信業者雙向溝通，金管會今天邀集39家投信事業的負責人舉行聯繫會議；就強化債券ETF投資人分散性及風險控管、推動通路報酬支付的合理性等四大議題交換意見。

金融監督管理委員會今天召開投信事業負責人聯繫會議，由主委顧立雄主持，除了聽取業者意見，納入未來制定政策的重要參考外，也就近期推行的重要政策及金融消費者保護等四大項議題與業者溝通。

首先，為了強化債券ETF投資人分散性及風險控管，金管會近期推行ETF投資人分散性的管理措施，且持續追蹤。

金管會表示，此次會議請投信公司加強分散債券ETF受益人結構，並請櫃買中心持續定期舉辦債券ETF交易量獎勵活動，以鼓勵流動量提供者及投資人進行交易，提升債券ETF次級市場活絡性。此外，考量債券ETF規模持續成長，也請已發行債券ETF的投信公司應留意全球債券市場的整體風險，加強檢視所投資債券的分散性及流動性。

第二，金管會已於民國107年3月召開會議，取得以基金規模（AUM）計算通路報酬措施的共識，並自民國109年起全面實施。金管會指出，此次也請資產管理業者應確實於今年底前與銷售機構完成重新議約，推動通路報酬支付的合理性。

第三，持續實施「鼓勵境外基金深耕計畫」及「鼓勵投信躍進計畫」，以優惠措施鼓勵投信事業提升自行投研能力與國際業務發展，並鼓勵境外基金機構及資產管理事業落實資產管理人才培訓。

第四，金管會鼓勵投信事業落實盡職治理守則，期許投信事業關注被投資公司社會責任與公司治理議題，加強與被投資公司經營階層對話及互動，強化盡職治理報告對外揭露品質。（編輯：鄭雪文）1080819