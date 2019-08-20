更多編輯台推薦新聞：
反送中全球登廣告籲關注香港 感謝蔡總統雪中送炭
兩岸

反送中全球登廣告籲關注香港 感謝蔡總統雪中送炭

美售台亞洲最強中輕型F-16V戰機 6大看點總整理
政治

美售台亞洲最強中輕型F-16V戰機 6大看點總整理

深圳先行示範區能否取代香港地位 港媒分析一次看
兩岸

深圳先行示範區能否取代香港地位 港媒分析一次看

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效
生活

專訪／圓山大飯店轉虧為盈 林育生3招見效

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

國發資金注資台企銀50億 每股私募價11.95元

最新更新：2019/08/20 09:20

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）為充實營運資金，強化資本結構，台企銀將接受國發基金注資，董事會決議以每股11.95元價格發行約4.18億私募普通股，全數由國發基金認購，規模合計新台幣50億元。

台灣中小企業銀行19日召開董事會，決定發行私募普通股定價事宜，遵守6月14日股東常會決議，以私募參考價格12.54元的95.3%作為實際私募價格，發行每股11.95元、共4億1841萬0041私募普通股，私募對象為國發基金，規模共50億元。

根據台企銀2018年報顯示，台企銀最大股東為台灣銀行，持股比重17.22%，其次為土地銀行，持股2.43%，財政部也持股2.21%，合計泛公股持股為21.86%；國發基金入股後，預估泛公股持股比重將提升至27%左右。

台企銀表示，增資基準日為8月30日，按規定，將於8月29日向國發基金收足私募股款。不採用公開募集的理由，主要是考量私募有價證券3年內不得自由轉讓的規定，更可確保銀行與策略性投資人間的長期合作關係，同時具有維持股權穩定、便利性高，發行成本較低等優點。

另一方面，台企銀也公布人事異動，副總經理陳長義將於9月1日屆齡退休，之後將轉任高雄銀行總經理；同時，9月起，陳長義原先兼任的發言人職務，將由代理發言人、副總經理張志堅擔任，代理發言人則由副總經理張佑銘接任。（編輯：黃國倫）1080820

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報