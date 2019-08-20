國發資金注資台企銀50億 每股私募價11.95元

（中央社記者吳佳蓉台北20日電）為充實營運資金，強化資本結構，台企銀將接受國發基金注資，董事會決議以每股11.95元價格發行約4.18億私募普通股，全數由國發基金認購，規模合計新台幣50億元。

台灣中小企業銀行19日召開董事會，決定發行私募普通股定價事宜，遵守6月14日股東常會決議，以私募參考價格12.54元的95.3%作為實際私募價格，發行每股11.95元、共4億1841萬0041私募普通股，私募對象為國發基金，規模共50億元。

根據台企銀2018年報顯示，台企銀最大股東為台灣銀行，持股比重17.22%，其次為土地銀行，持股2.43%，財政部也持股2.21%，合計泛公股持股為21.86%；國發基金入股後，預估泛公股持股比重將提升至27%左右。

台企銀表示，增資基準日為8月30日，按規定，將於8月29日向國發基金收足私募股款。不採用公開募集的理由，主要是考量私募有價證券3年內不得自由轉讓的規定，更可確保銀行與策略性投資人間的長期合作關係，同時具有維持股權穩定、便利性高，發行成本較低等優點。

另一方面，台企銀也公布人事異動，副總經理陳長義將於9月1日屆齡退休，之後將轉任高雄銀行總經理；同時，9月起，陳長義原先兼任的發言人職務，將由代理發言人、副總經理張志堅擔任，代理發言人則由副總經理張佑銘接任。（編輯：黃國倫）1080820