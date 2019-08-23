中貿易戰反擊 台經院：美股恐受挫對川普產生壓力

（中央社記者潘姿羽台北23日電）中國今晚宣布對美汽車零件及750億美元商品加徵關稅，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德認為，預料將對美股產生衝擊，進而對美國總統川普的決策產生壓力。

中國國務院關稅稅則委員會今晚宣布，自12月15日12時01分起，恢復對原產於美國的汽車及零部件加徵25%、5%關稅。

另外，中國還宣布，對原產於美國的5078個稅目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關稅，自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起，分兩批實施。

孫明德認為，中國去年已對自美進口1100億美元商品徵收關稅，占美國進口的70%，這次750億美元商品並不是新增項目，而是對已課稅產品再加稅，不過汽車及零組件為原先免稅項目，於12月15日恢復課徵。

「此舉可以視為針對美方的反制作法」，孫明德分析，中國此舉有3大影響，第一，中國公布此舉的時點選在美股開盤前，可能使美股受到衝擊，由於川普高度重視美股表現，此舉也將對其決策產生壓力。

第二，美國汽車業去年表現不佳，此次中方恢復加徵關稅，將使美國汽車在中銷售受到影響，美汽車廠商也可能向政府及國會表達不滿。

第三，被課徵關稅商品早已在去年就加徵，此次加徵關稅將使進口價格上升，銷量勢必受到衝擊，導致美國農業及礦業州選民不滿。（編輯：楊玫寧）1080823