美食外送平台黯然歇業 學者點出生存3大關鍵

懶人經濟發威，路上經常可見騎著機車的外送員穿梭車陣送餐的身影。烈日下、大雨中，名店門口前，甚至連校門口都出現不少的外送員。中央社記者蔡芃敏攝 108年8月25日

（中央社記者蔡芃敏台北25日電）網路訂購餐飲方興未艾，美食外送平台競爭激烈，今年至今已有兩家業者接連歇業。專家指出，在銀彈攻勢下，外送市場陷入資源戰爭，若業者沒有充裕資金以及知名度支撐平台持續茁壯，恐怕只好黯然出場。

懶人經濟發威，路上經常可見騎著機車的外送員穿梭車陣送餐的身影，烈日下、大雨中，名店門口前，甚至連校門口都出現不少的外送員，眼巴巴的等領餐點，外送大隊滿街跑引人側目。

台灣人愈來愈會享受生活，主計總處最新調查指出，全體家庭平均每戶花在「餐廳及旅館」的年消費近10萬元，而PIZZA、便當、手搖飲等餐飲外送也早就不是什麼新鮮事，但因少子化加上獨居的人愈來愈多，不容易達到餐點外送門檻，只要付點費用就可享受美食的外送平台（food delivery）應運而起，近兩年更蓬勃發展，成長力道驚人。

Uber eats、foodpanda、deliveroo等國際品牌挾優勢登台搶占市場，本土品牌也不甘示弱。然而，新加坡知名外送平台「誠實蜜蜂」（honestbee）、本土業者「吃飽沒」卻因不敵激烈競爭，今年相繼黯然退場。

資策會產業情報研究所（MIC）資深產業分析師張筱祺分析，資金、規模以及知名度是外送業者生存3大關鍵。就如同電商市場，外送美食平台也講求規模經濟，因此，外商品牌會透過併購擴大市占率，甚至跨足國際市場。

商業發展研究院經營模式創新研究所副所長李世珍也說，養大平台需要透過時間與金錢，部分業者砸大錢卻無法在短時間建立消費者忠誠度，達不到一定的規模經濟，最終只能宣布歇業。

他分析，外商品牌擁有龐大資金，祭出廣告行銷極力抓住消費者目光，再用免運費吸引消費者上門，區域型、小型或是本土外送平台若敵不過銀彈攻勢，又無法在物流配送、技術研發、人員訓練等管理模式一爭長短，很難在市場突圍。

李世珍建議，外送業者應該檢視合作的餐廳選項是否夠多，外送員服務素質、態度是否符合需求等；回歸服務業的根本外，業者也應該善用科技，透過消費者評分機制，評比餐飲、服務滿意度，讓平台與餐廳業者能有數據參考，藉此掌握消費者飲食喜好。未來再透過廣告、推播抓住消費者，「對的時間找到對的人」吸引消費者再次使用平台服務，增加顧客黏著度。

業者估計，台灣的美食外送市場規模約有270億元，儘管已有2家平台宣告陣亡，但以MIC網路調查來看，9成網友每天至少一餐是外食，3餐外食比例甚至超過3成，整體來看市場還有3成成長空間。張筱祺說，「發展美食平台方向沒錯」，雖然有部分業者退場，但外送市場不會泡沫化，未來仍充滿商機。

李世珍也認為，懶人商機崛起是外送市場持續成長的關鍵。「太冷、太熱、太宅」都讓民眾不想出門，或是上班族忙碌，都會增加消費者使用外送的誘因。另外，美食平台拉近民眾與餐廳距離，當消費者擁有更多餐飲選項時，也會再度回流。(編輯:林孟汝)1080825