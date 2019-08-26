美中貿易戰惡化似有轉圜 亞股收盤跌幅縮小

（中央社香港26日綜合外電報導）美國總統川普23日擴大對中國的貿易戰，宣布對價值超過5000億美元的中國貨品加徵關稅。人民幣兌美元今天應聲貶值至11年來最低點，亞洲股市收盤也普遍下挫。

不過，亞洲時間今天下午，川普表示美中兩國很快將恢復貿易談判，消息令市場獲得些許亟需的平靜，亞股跌幅應聲縮小。

北京23日先宣布，對價值750億美元的美國貨品加徵關稅。美方稍晚立刻反擊，宣布10月1日起將價值2500億美元的中國貨關稅調高到30%，另將3000億美元的中國貨關稅調高到15%。川普並表達強烈憤怒，要求美國企業撤出中國。

這些行動令投資人大為吃驚，紛紛奔逃避難。當天歐洲和美國股市應聲重挫，日圓和黃金等避險資產價格則勁揚。

儘管美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）23日發表立場大致鴿派的演說，但仍不敵貿易戰消息的負面衝擊，且演說內容也未滿足川普的深度降息要求。

白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）昨天又說，川普後悔沒將中國貨品關稅調得更高。人民幣今天一度應聲貶值至7.1487元兌1美元，為2008年初以來最低價位。這恐怕會令川普更惱火，因為他已指控北京操縱匯率。

多倫多道明銀行（Toronto-Dominion Bank）高級新興市場經濟學家米圖（Mitul Kotecha）表示：「（美中）雙方都開始認真攻擊對方。人民幣貶幅如此深，顯然可緩和美國關稅的衝擊。」

不過，川普今天在法國比亞里茲（Biarritz）舉行的7大工業國集團（G7）峰會場邊表示，美中貿易談判人員「很快將開始」新一輪磋商。消息為市場帶來一些希望。

川普告訴記者：「中國昨晚來電表示…讓我們重回談判桌。所以我們即將恢復談判。」他還說，雙方官員進行2通「非常良好對話」，且中方「想要達成協議」。

香港股市今天收盤下挫1.9%，盤中一度深跌逾3%，因香港昨天再度爆發激烈抗議衝突，警方首度動用水砲車，嚇壞投資人。

上海股市今天收跌1.2%，東京股市收挫2.2%，雪梨和威靈頓股市皆收跌1.3%，首爾股市收挫1.6%，台北股市收跌1.7%，新加坡和曼谷股市皆收低1.5%，吉隆坡和雅加達股市也收黑。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080826