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台電催繳電費恐關廠 華映：目標仍是恢復營運

最新更新：2019/08/26 19:22

（中央社記者潘智義台北26日電）大同集團旗下面板廠中華映管面臨財務危機，近日傳出未正常繳交電費遭台電催款，可能遭斷電導致關廠的說法。中華映管今天表示，讓工廠恢復營運仍是努力目標。

華映主管表示，自從爆發財務危機以來，工廠一度停產，但在獲法院同意緊急處分期間，工廠恢復小量生產，並逐步提高產量，甚至規劃在法院同意重整後，將僅保留6代線運作，將4.5代廠出售的作法，但法院卻駁回重整計畫。

華映說，向法院聲請重整遭駁回，提出抗告又遭駁回後，工廠已被迫停產，所有計畫都被打亂。現在因未正常繳交電費，遭台灣電力公司催款，增加新的問題，但現階段仍將努力與台電及債權人協調，盼能讓工廠恢復運作。

另外，華映解釋，雖已向法院提出「再抗告」，但仍須向法院補提理由狀，近來已評估各種可能，積極尋求讓工廠恢復正常營運的可能方案，除將向法院提出有利說法，也預做最壞打算，甚至分析關廠或清算等各種情況，但目前一切均未定案，無法多做說明。

至於媒體報導，華映可能關廠，員工無法順利取得資遣費的說法，華映直言，公司財務確實面臨壓力，否則也不必聲請重整。（編輯：林興盟）1080826

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