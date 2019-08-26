國泰營區地上權案 預計明年第1季公告招標

（中央社記者吳佳蓉台北26日電）財政部國產署表示，位於松山機場南側的「國泰營區設定地上權案」將捲土重來，預計明年第1季公告招標，待軍方與北市府完成「容積調派」並進行都市計畫變更後，基地容積率將可翻倍上看400%，更具活化價值。

國有財產署今天公告推出今年第2批地上權案，總計14宗。國產署副署長李政宗於記者會上補充說，原本預計將同步推出「國泰營區設定地上權案」，但考量國泰營區作為台北市政府「松南營區都市計畫變更案」的一環，因此先行保留，等變更完成再推出，目前已有業者積極表達投資意願。

北市府與國防部2017年即簽訂合作備忘錄（MOU），合作進行「松南營區都市計畫變更案」，其中包含國泰營區容積調派案；由北市府協助進行都市計畫變更，將國泰營區使用分區由現行的第三種商業區變更為特定商用區，作為回饋，北市獲得北投中心新村、信義區永春陂等79筆土地及中心新村建物。

李政宗指出，等容積調派及都市計畫變更完成，國泰營區容積率將可由現行的140%至200%大幅調高為400%；由於基地位於松山機場南側，因此有向民航局確認限高問題，民航局表示，興建計畫高度在60公尺以上才須經過審查，以容積率400%估算，建物應不會超過60公尺標準。

李政宗說，已要求軍方在今年12月以前，完成承諾北市府的土地回饋事項，進而雙方才能完成容積調派，進行都市計畫變更，預計將「國泰營區設定地上權案」列入明年首批地上權公告招標案件之中；根據往年經驗，首批地上權案多是在第1季公告招標。

作為軍方營改基金財產的國泰營區，2014年及2015年就曾委由國產署公告招標，同樣是採設定地上權方式活化，但當時遇到房市反轉，公告地價可能調高等因素影響，即使權利金底價降價，仍「有行無市」，最終以流標收場。（編輯：楊玫寧）1080826