台企銀助攻 3新創靠IP獲無形資產融資

（中央社記者吳佳蓉台北27日電）台企銀今天表示，已有3家新創公司成功以智慧財產權（IP）取得無形資產融資，為台灣首批成功案例；由工研院協助評價，信保基金提供擔保，台企銀融資，為新創公司解決資金取得難題。

工研院、台灣企銀及中小企業信保基金今天共同舉辦「創新IP變資金，白手起家創業行」座談會，並分享台灣首批以IP獲得無形資產融資案件，獲得融資企業包括亞拓醫療器材公司、博信生物科技公司及瓏驊科技公司。

受邀出席立法委員余宛如受訪時表示，台灣逐漸邁向知識經濟，年輕人有許多創意，但往往在籌集資金上遇到很大瓶頸，沒房、沒地、沒有擔保人，光憑能力、技術、無形資產等數位經濟元素，沒辦法取得資金，「無形資產反而成無形障礙」，因此，一定要打通無形資產融資的任督二脈。

台灣中小企業銀行董事長黃博怡說，過去卡在無形資產評價的問題，不論年輕人創業、文創產業及科技產業資金取得都相當困難，以專利權為例，即使已完成專利申請，但從申請到真正發揮商業價值或產業化，仍需要一段時間，傳統上銀行融資仍看是否有不動產擔保品。

黃博怡指出，如今仰賴工研院的無形資產評價專業，讓國內金融機構能參考其提供的專業評鑑報告，判斷專利未來的發展潛力、市場價值，搭配信保基金提供高成數信用擔保，讓銀行更有把握提供新創事業初期融通資金，未來希望也能擴大助攻文創產業。

台企銀表示，今年5月訂定「無形資產附收益型夾層融資貸款辦法」，對象包括第一，購買工研院產出的智慧財產權並進行技術移轉，經無形資產評價機構出具評價報告及工研院推薦的企業；第二，持有的智財權經依法登錄無形資產評價機構或評價人員出具評價報告。

台企銀說，累計已有3間新創事業成功以IP取得資金，總計取得新台幣2500萬元融資；此外也有多家新創企業已提出申請。

台企銀指出，目前提供的無形資產融資，約定還款期間為5年至7年，視各家公司條件貸款利息約2%至3%，若有獲利才就稅後正數會收取千分之3費用，無獲利則不收取；每家融資上限1000萬元，總計匡列20億元額度來幫助著新創事業發展。

本次獲得融資3家企業中，亞拓醫療器材公司為台商回流代表之一，創辦人洪偉禎研發出小巧可收納，且附上衛生套管的導尿管，獲CNN譽為「嘗試改變世界的三大發明之一」，目前研發聚焦台灣，並規劃在台建廠。

博信生物科技公司創辦人王中信2011年成功開發出亞洲第一個自主研發的超音波顯影劑，並於今年獲美國FDA核准進入一期臨床實驗。瓏驊科技公司自成立以來，專注於電子零件生產製造及服務，看準電動車發展趨勢，自工研院技術移轉磷酸鐵鋰電池（LiFePO4）專利，搶攻2030全球電動車3000萬輛商機。（編輯：趙蔚蘭）1080827