永新-KY縮短交貨期 馬來西亞基地因應貿易戰

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）永新-KY積極縮短交貨期，因應美中貿易戰，已把馬來西亞生產基地作為備案，馬來西亞也可作為擴展東南亞和中東市場的基地。

永新-KY今天下午參加台灣證交所舉辦汽車工業主題式業績發表會，董事長紀經得表示，公司積極縮短交貨期，規劃從60天縮減到45天。

觀察美中貿易戰，紀經得指出，現在業界都抓不準美國總統川普的想法，他不諱言指出上半年有部分產品出貨受到關稅影響。

紀經得透露，原先在馬來西亞以製造剎車片為主，現在規劃成為擴展東南亞和中東市場的基地，零組件可當地購買，若貿易戰延續，馬來西亞可作為因應貿易戰的備案，目前在馬來西亞基地有組裝出貨到泰國，讓貿易戰影響降到最低。

永新-KY主要從事售後市場汽車剎車系統零組件製造、生產與銷售，是北美剎車系統售後市場零組件新品供應商。

永新-KY營運據點包括中國大陸廈門、台灣嘉義、美國、馬來西亞等。產品項目以液壓剎車系統，包括剎車總泵、剎車分泵、以及卡鉗等，今年第2季剎車總泵占比約42%，剎車分泵占比約31%，卡鉗占比約13%，其他占14%。

從市場比重來看，今年第2季北美市場占比約44%，中南美洲占比約21%，亞太區占比約25%，其他占10%。

永新-KY自結7月合併營收新台幣1.33億元，較去年同期1.31億元成長0.93%，累計今年前7月自結合併營收9.37億元，較去年同期8.27億元成長13.3%。永新-KY上半年稅後淨利9945萬元，較去年同期6274萬元增加58.5%，上半年每股稅後純益2.87元，優於去年同期EPS1.82元。（編輯：林興盟）1080827