蘋果新手機沒3D感測 觸控廠推新技術搶商機

（中央社記者潘智義台北29日電）蘋果今年新推出智慧手機將不採用3D壓力感測觸控模組，影響台灣兩大觸控面板廠業績，但TPK-KY搶進奈米銀觸控市場，GIS-KY力推屏下指紋辨識技術，爭取新客戶。

業界人士指出，蘋果去年推出的有機發光二極體（OLED）智慧手機有3D壓力感測功能，但今年推出的新款OLED智慧手機將無這項功能，原本為蘋果智慧手機提供3D壓力感測模組貼合服務的兩家觸控面板廠少了這筆生意，維持液晶面板（LCD）款手機的觸控模組貼合訂單。

宸鴻（TPK-KY）、業成（GIS-KY）除了穩固蘋果訂單，也尋求新的觸控技術應用、找尋新客戶，並預期今年業績應該不輸去年。

宸鴻看好明年中奈米銀觸控市場需求，業成屏下指紋辨識產品月產能9月可望較目前倍增。

宸鴻總經理謝立群在Touch Taiwan智慧顯示展表示，大尺寸奈米銀觸控模組已鎖定互動式電子白板應用，出貨給中國視源公司，這是全球最大的互動式電子白板業者，目前單月出貨幾千片。小尺寸奈米銀觸控產品則鎖定手機品牌，今年底到明年初可望量產。

謝立群說，針對奈米銀觸控產品開發，先從利基市場跨入，再進入手機等主流市場，筆電、平板電腦觸控應用也會投入，例如筆電的觸控鍵盤。8吋以下奈米銀觸控模組第4季月產能可望達100萬片，75吋以上奈米銀觸控模組月產能目前約1萬片，年底可望擴增至2萬片。

他指出，今年第3季產業狀況不錯，第4季應該也不差，但仍須再確認。若明年奈米銀觸控市場需求很大，超過預期，將會聯合友廠共同合作，但需求是否快速成長，恐怕要明年中才會明朗。

另外，宸鴻並授權奈米銀觸控技術給中國大陸業者諾菲，及其他業者使用，獲取權利金。

對於美中貿易戰，他認為，對宸鴻沒立即影響，因為生產的觸控模組不是最終產品，但產能仍須做更有彈性調配，以面對產業上上下下的起伏。觸控模組不一定應用在顯示器，也可應用在櫥窗等市場。

業成指出，屏下指紋辨識觸控產品目前月產能200萬至300萬片，9月以後可望擴增至500萬片。

另外，法人預期，業成屏下指紋觸控產品除出貨給三星之外，第4季可望出貨給中國大陸手機品牌小米；第3季營收可望較第2季提高2成，但第4季展望不夠明朗。（編輯：張均懋）1080829