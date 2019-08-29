櫃買中心赴新加坡引資獲好評

（中央社記者韓婷婷台北29日電）櫃買中心與凱基證券合作，帶領7家總市值超過2000億的半導體相關電子產業赴新加坡舉辦投資說明會，吸引26家大型知名投資機構參與，總計近40場次的會議。

投資說明會由櫃買中心總經理李愛玲帶隊，她表示，參與此次法說會的公司，不論在市值及獲利表現上，皆為櫃買市場的翹楚。

包括全球最大砷化鎵晶圓代工廠穩懋、微波元件大廠昇達科、全球最大的邏輯製程非揮發性記憶體矽智財供應廠力旺、電容式指紋辨識感測晶片大廠神盾、亞洲主要矽智財供應廠M31、亞洲電信網路領導廠商是方以及全球最大電子紙製造商元太，吸引26家大型知名投資機構熱情參與，總計進行了近40場次的會議。

昇達科副總經理陳重光表示，受惠於5G題材的發酵，近期外資法人相當關注公司發展動態，透過此次活動直接與海外機構投資人溝通，對於公司發展有相當幫助；M31資深經理方余平表示，此次海外法說會有助於增加公司曝光度，對於獲得外資法人的長期投資也有助益。

神盾財務長張家麒則表示，透過面對面與當地機構投資人會談，可以當面說明公司近期發展動態及經營策略。

凱基證券表示，現在美中貿易戰的緊張局勢有所緩解，正是重新關注產業的基本面和前景以掌握投資先機的時候。此次一同前往海外的半導體與通訊設備領域的企業皆是5G概念股中市值較大且吸引國外投資機構青睞公司。

李愛玲表示，櫃買市場具有相對較高的殖利率、合理的本益比及豐富完整的產業價值鏈等3大優勢，因此，吸引了國內外資金持續投入，截至今年7月31日止，櫃買市場上櫃股票每日平均成交金額達新台幣306億元，而外資今年以來在櫃買市場買賣成交占比為13.23%，去年為11.60%。

李愛玲指出，以穩懋為例，108年7月底的外資持股比例為40.78%，與102年2月首次參與櫃買中心海外法說會時的10.32%相較，大幅增加。（編輯：鄭雪文）1080829