前7月促參投資635億元 六都台中居冠台北暫墊底

（中央社記者吳佳蓉台北29日電）財政部促參司統計，今年截至7月底，成功簽約促參案有53件，投資規模新台幣635億元，與去年同期相當；六都中，以台中市表現最亮眼，促參投資金額83.94億元，台北市則以9800萬元居於六都之末。

促參司統計，今年前7月台中市共有5件促參案成功簽約，其中光「台中市北屯區溝背段58地號區段徵收配餘地特定商業區土地招標設定地上權案」簽約金額就有78億元，帶動整體投資規模達83.94億元，投資金額居六都之冠。

以投資金額來評比，居次為高雄市，前7月投資金額19.31億元，成功簽約案件2件；第3名為桃園市，投資金額18.7億元，成功簽約案件8件；第4名為新北市投資金額14.89億元，簽約案件9件；第5名為台南市投資金額4億元，簽約案件1件。台北市則以投資金額9800萬元，居於六都投資規模之末，成功簽約案件為6件。

至於前7月簽約規模最大的促參案件為交通部推動的「高雄港第七貨櫃中心S1至S5碼頭及附屬設施案」，單一案投資規模就達363.75億元，占整體投資規模的57.3%。

不過，促參司強調，現在才統計到7月，根據往年經驗，許多案件簽約時間點都是落在下半年，從今年招商大會推出的案源來看，六都都有大規模案件在推動，因此全年投資績效還可能有大幅變動。

促參司表示，預估今年全年促參簽約案件投資規模仍可達1000億元以上，達成原訂目標。（編輯：鄭雪文）1080829