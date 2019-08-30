聯詠OLED驅動IC接棒成長 外資評等維持買進

（中央社記者吳家豪台北30日電）美系外資表示，IC設計廠聯詠受惠整合觸控暨驅動IC需求（TDDI），小型面板IC驅動仍是長期成長動能，且OLED面板驅動IC有望複製TDDI的成長軌跡，維持買進評等與目標價新台幣225元。

聯詠今天股價開高，早盤高點上看188.5元、漲幅超過4%；至9時46分左右，成交量近7000張。

美系外資發布研究報告指出，聯詠今年上半年小型面板驅動IC（DDI）營收幾乎較去年同期倍增，主要因為平均售價拉高和TDDI出貨量增加；TDDI已證明有助於主流市場智慧型手機降低成本，並可節省印刷電路板（PCB）使用空間，預期今年聯詠TDDI出貨量將續揚雙位數百分比（10%以上）。

美系外資表示，OLED（有機發光二極體）面板驅動IC平均售價和毛利率較高，有望為聯詠帶來利多，類似2018年初開始轉型往TDDI發展的成長軌跡；而且非三星品牌的智慧型手機加速採用OLED面板，將為聯詠帶來更多商機，預期在多家中國新客戶的拉貨帶動下，明年第1季聯詠OLED面板驅動IC出貨量將加速成長。

美系外資看好OLED面板驅動IC將接棒TDDI，成為下一個主要成長動能，推估聯詠2020年小型面板驅動IC營收將年增21%，維持「買進」投資評等與目標價225元。（編輯：蘇志宗）1080830