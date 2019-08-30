光寶創新獎 清華和明志科大抱回金賞

（中央社記者韓婷婷台北30日電）第19屆光寶創新獎今天舉辦頒獎典禮，由清華大學「搭配手機辨識軟體C反應蛋白紙基檢測試片開發」及明志科技大學「RESEW'S 永續布料銀行」分別奪得技術組及設計組金賞。

今天的頒獎典禮，教育部次長劉孟奇、科技部產學及園區業務司司長邱求慧皆到場祝賀；2個獲金獎團隊分別抱回新台幣40萬元獎金。

光寶表示，今年光寶創新獎收到來自全球各地超過1100組作品爭奪金賞桂冠，入圍作品多聚焦在數位醫療、智能生活、智慧城市三大領域，從現有生活問題出發，發揮「I’m Possible 創新在我、就有可能」的競賽精神，為人類未來生活注入進步的原動力。

光寶集團董事長宋恭源表示，光寶創新獎致力於推動全球華人對於科技產品與創新設計重視，提供青創團隊在台灣就能與一流企業、學術、技術專業以及社會資源接軌的平台。今年的競賽在合作企業夥伴共同推動下，看到許多作品和數位醫療、智能生活、智慧城市等相關的作品，利用最新科技，改善目前社會環境所面臨的問題與挑戰。

光寶創新獎技術創新組銀賞作品為工業技術研究院「鮮度感測器」，獲獎金20萬元；銅賞作品為南臺科技大學「新型助聽器解決方案」，獲獎金10萬元。

設計創新組銀賞作品為實踐大學「兒童氣喘保衛戰」；銅賞作品為台灣科技大學「智能護手」。（編輯：郭萍英）1080830