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首頁 / 證券

光寶科技1.65億美元賣固態儲存事業 東芝接手

最新更新：2019/08/30 19:27

（中央社記者韓婷婷台北30日電）光寶科技宣布固態儲存（SSD）事業部門分割讓予建興，之後再以股權方式出售轉讓予東芝記憶體控股公司（Toshiba Memory Holdings Corporation （TMCHD），交易對價暫定1.65億美元。

光寶擬依企業併購法第35條規定，將固態儲存事業部門分割讓與予100%持股的既存子公司建興公司，分割案預計可於2019年12月12日完成。之後再將建興出售轉讓給東芝，整個出售案預計得在2020年4月1日完成。

光寶表示，所出售業務為固態儲存事業部的營業與資產，包括存貨、機器設備、員工團隊、技術及智慧財產權、客戶供應商關係。

光寶集團副董事長暨總執行長陳廣中表示，有鑒於全球市場數據儲存需求成長，透過此交易促成固態儲存事業垂直整合，不僅豐富產業上下游資源，亦可快速提升營運規模，達到固態儲存事業與TMCHD雙贏。

光寶儲存事業成立於1995年，該事業部於2008年設立個人電腦固態儲存事業部，並於2014年設置企業和雲端計算資料中心固態儲存事業部。

光寶集團積極朝雲端運算、LED照明、汽車電子、智能製造、物聯網（IoT）等領域轉型；持續專注核心技術和競爭力，優化獲利能力與產品組合。（編輯：楊凱翔）1080830

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