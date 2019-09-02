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蘋果iPhone 11將亮相 電信業估9/20開賣

最新更新：2019/09/02 11:24

（中央社記者江明晏台北2日電）蘋果將發表新一代iPhone，業界推估，首波開賣時間將落在9月20日，國內電信業者看好，台灣將同步首波開賣，但將觀察5G上路前的換機觀望潮是否影響買氣。

蘋果近日發出媒體邀請函，將於美西時間9月10日上午10時在蘋果總部（Apple Park）的賈伯斯劇院舉行秋季新品發表會；外界預期將發表iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款新機。

電信業普遍推估，蘋果iPhone通常會在發表後的下週五開賣，近幾代iPhone台灣均列為首波開賣地區，預料開賣時間應落在9月20日，台灣電信業者也嚴陣以待，適時推出資費方案與行銷優惠等等。

電信業每戶平均貢獻金額（ARPU）逐季下滑，業者期望下半年的三星Note系列、蘋果新iPhone等旗艦機成為拉抬資費利器，但電信業者認為，由於台灣5G可能會在明年6、7月上路，蘋果也將在明年推出首款5G規格的iPhone，今年的iPhone銷售恐受觀望潮影響，但對買氣影響程度如何，還有待觀察。

三星先前已開賣旗艦機Galaxy Note10系列，業者看好銷售表現佳，有望超越較前一代銷售成長20%的目標，似乎不受5G上路前的過渡期影響；而華為先前受到貿易戰因素干擾，但7月銷售已見回溫，市場認為，新機Mate30及Mate 30 Pro也有望在今年下半年登台搶攻非蘋旗艦市場。（編輯：楊凱翔）1080902

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