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日本連鎖咖啡登台 展店速度催油門

最新更新：2019/09/02 17:05

（中央社記者江明晏台北2日電）客美多咖啡KOMEDA’s Coffee擁有51年歷史，在日本分店超過850家，去年登台開設直營店，今年開放加盟並加快拓點步伐，5年全台展店目標超過40家。

客美多咖啡KOMEDA’s Coffee擁有51年歷史，在日本為前3大連鎖咖啡品牌，去年2月在台開出南京建國首店，接續開出西湖店、八德店3家直營店，並自今年起開放加盟，陸續開出敦南信義、小巨蛋等3店。

成立於5年前的好食國際文化公司以「拉拉熊咖啡廳起」家，4年前開始接觸日本KOMEDA，雙方設立合資公司「客美多好食」，日方持股51%、好食持股49%，負責台灣拓點。

客美多好食總經理吳孟宗表示，KOMEDA是在台灣唯一開放加盟的日本連鎖咖啡品牌，拓店皆以加盟為主，在台開店的重點區域初期以雙北地區為主，第一階段先站穩20家據點，5年在台展店目標超過40家，總部看好台灣市場能拓展至100家據點。

為提升綜效，目前已在汐止建置「咖啡生產部門」，最快年底前開始生產，後續也規劃設置「中央廚房」。

他表示，今年起，KOMEDA開始加快展店步伐，主要看準台灣人口和日本一樣邁入老齡化，這些人口和年輕人都想要創業，受惠人事、食材成本比例控制得當，台灣加盟店的損平時間約3年，比日本更快，以南京店為例，1年就可獲利。

吳孟宗表示，目前在台展店成果超乎預期，單店單月來客數達1.3萬人以上，客單價新台幣200元至300元，早餐營業額占比約4成，推估單店月營收近300萬元。

好食集團目前有拉拉熊咖啡廳1家、拉拉熊茶屋2家、丸道燒肉1家、客美多咖啡3家直營店、3家加盟店，2家籌備中，拉拉熊系列未來計劃跨入中國大陸展店。（編輯：張均懋）1080902

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