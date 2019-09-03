屏東及楠梓加工區釋481職缺 儲備幹部上看40K

（中央社記者廖禹揚台北3日電）經濟部加工出口區楠梓及屏東園區6日將舉辦徵才活動，共釋出481個職缺，華泰電子、日月光等大廠都加入徵才，其中儲備幹部薪資上看40K。

加工出口區持續徵才，6日上午分別將在楠梓園區及屏東園區舉辦現場徵才活動，其中楠梓園區釋出約279個工作機會，屏東園區則有202個職缺。

加工出口區管理處表示，楠梓園區徵才地點在區內從業員工育樂活動中心（高雄市楠梓加工出口區經二路15號），參與廠商包括華泰電子、楠梓電子、日月光半導體、台灣興盛半導體等，提供生產助理員、技術員、品檢員、儲備幹部、作業員，還有製程、設備、維修、測試工程師等約279個工作機會。

屏東園區徵才則在區內行政大樓1樓大廳（屏東市屏東加工出口區屏加路1號）舉行，參與廠商包括鼎基先進材料、星博電子、鈦騰複合材料、殷聖工程、明揚國際、台灣北澤、河見電機、鋼國工業、宏利汽車部件、鑫辰鋼鐵等21家區內外廠商，提供產品工程師、研發工程師、材料開發工程師、品保工程師、國外業務專員、儲備幹部、品檢人員、機臺操作員及技術員等職缺。

加工出口區管理處表示，大部分廠商提供員工旅遊、三節獎金、年終獎金、免費供膳等福利，其中楠梓園區儲備幹部職缺起薪上看40K，歡迎求職者上網查詢活動資訊（http://www.epza.gov.tw）。（編輯：鄭雪文）1080903