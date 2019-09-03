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首頁 / 證券

蘋果將秀新機 投信看好蘋概股一路旺到11月

最新更新：2019/09/03 14:39

（中央社記者韓婷婷台北3日電）蘋果新機發表在即，對於新機銷售市場普遍看衰，不過統一投信基金管理部副總經理錢素惠表示，今年的蘋概股會很不同，會在新機發表後起漲，供應鏈受惠提前拉貨效應，將一路旺到11月。

統一投信今天舉行新基金統一AIoT募集記者會，針對台股後勢，錢素惠今天特別提到蘋概股，她指出，從供應端消息觀察到，為了避開關稅，產業鏈從8月起火力全開，不少廠商已傳出接到急單，今年相關個股營運高峰可望一路旺到11月，有別以往的9至10月，今年第4季營運可能上修，下半年營運會超乎預期，預料將帶動未來2個月類股的股價動能。

相對於過去蘋概股供應鏈，蘋果過去發表前見高點，錢素惠表示，今年蘋概股會很不同，有可能從新機發表後才會開始啟動，尤其是光學類股，受惠高規格及多鏡頭的帶動，她預估明年iPhone後置鏡頭將新增一顆TOF（飛時測距），7P（7片塑膠鏡頭）會是基本規格。

錢素惠表示，面對美中貿易戰持續干擾，台股策略是選股不選市，包括5G、蘋概、美中貿易戰下受惠股，以及去美化相關個股、高階材料等，尤其近2個月將聚焦在有業績推升力道的族群，個股表現會有極大差異，預估受到今年美中貿易戰影響，大盤指數表現空間不大，約11000到10200點。（編輯：楊凱翔）1080903

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