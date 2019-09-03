台電離岸風場估9月中重新公告 拚10月中決標

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）台電遴選離岸風場2度流標，台電表示，內部正針對預算、廠商風險等評估，估在9月中旬重新上網公告，力拚10月中旬決標。另外，台電也持續準備產業關聯性報告，以趕上繳交時程。

台電離岸風場預計2024年併網，裝置容量達300MW。根據離岸風力發電產業關聯執行方案，越晚併網的風場，承擔越多國產化項目。台電除了得承攬2021年、2023年等國產化項目外，要額外再承諾發電機、葉片、機艙罩、機艙底座鑄件等項目，承擔高度國產化責任。

不過，台電離岸風場未採逐一個別業者簽約，而是將風機、水下基礎、海上變電站、海事工程等委由單一廠商統包。然而，卻因沒有廠商投標，台電風場接連2度流標。

台電主管接受中央社記者採訪時說，台電持續與有統包能力的廠商接洽、邀標，內部也正檢討流標原因，重新評估預算金額、統包商風險等。

台電主管指出，由於標案涉及預算等較大變更，台電預估在9月中旬上網重新公告，也因重新公告將有30天等標期，力拚10月中旬決標；若不幸再度流標，2次公告有7天等標期，台電期盼能在10月底前決標。

不過，台電要在11月中旬向工業局提交國產化報告，距今僅剩2個半月，台電主管強調，台電無法掌控廠商投標意願，「這部分確實比較趕」，不過，台電會持續努力，內部也正準備國產化資料，以趕上繳交時程。若屆時有不足之處，將再請得標廠商補齊。

他也強調，台電風場預估在2024年併網，至今約有4、5年時間可以進行工程，「時間還算充裕」。（編輯：趙蔚蘭）1080903