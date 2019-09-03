零塑建材搶進新加坡 台灣業者南向嶄露頭角

綠色環保建材當道，台灣業者跨海新南向，台灣由經濟部推動綠色貿易專案辦公室結合成功大學綠色建材產業聯盟，設置「台灣綠色產品館」參展。中央社記者黃自強新加坡攝 108年9月3日

（中央社記者黃自強新加坡3日專電）綠色環保建材當道，台灣業者跨海新加坡，展出利用天然纖維材料研發的零塑綠材，希望在亞洲綠色環保暨精品建材展嶄露頭角，搶占新南向商機。

2019新加坡亞洲綠色環保暨精品建材展（BEX Asia），明天起在濱海灣金沙會議展覽中心展覽3天。

台灣除由經濟部推動綠色貿易專案辦公室結合成功大學綠色建材產業聯盟，設置「台灣綠色產品館」，另外也有台灣區塑膠製品工業同業公會籌組「台灣形象館」參展。

台灣業者今年主攻綠色環保與節能等多元創意，改善地球暖化問題，諸如設計研發掀蓋式採光通風人孔蓋，讓空氣自然流動，兼具散熱快速、通風好、不漏水等效能。

採用天然隔熱礦物結合做成的隔熱節能磁磚，也是今年參展業者特色，台灣業者顛覆傳統磁磚製程，創造出多孔隙陶瓷，兼具隔熱、節能及消除異味與堅固耐用特性。

值得一提的是，今年參展業者也專注研究天然纖維材料特性，研發出零塑綠材，取代傳統石化塑膠產品與熱塑型材料約6成的產品應用。

台灣業者指出，秉持農業循環經濟目的，是把各種植物纖維做高質化應用，利用多項生物質轉化技術，製程不使用化學塑料原料與破壞環境有關工法，朝向整合循環經濟、區塊鏈與共享經濟，展現全新價值。

亞洲綠色環保暨精品建材展今年共涵括智慧、生產力、永續發展與綠色效能等4大議題，共同針對綠能政策、商業方案和技術交換意見，探討合作商機。（編輯：王永志）1080903