轉單恐使台遭列匯率操縱國 林伯豐盼政府妥因應

（中央社記者廖禹揚台北4日電）前行政院長陳冲示警，美中貿易戰帶來轉單效應恐使台灣遭美國列為匯率操縱國觀察名單，工商協進會理事長林伯豐今天表示，希望政府妥善因應匯率問題及台商在貿易戰中的損失。

媒體報導，新世代金融基金會董事長、前行政院長陳冲指出，最新報告顯示，在匯率操縱國3項認定標準中，台灣在「經常帳順差GDP不能超過2%」向來都超標，「市場買匯干預」方面在最近一次匯率報告中也被列為YES，若美中貿易戰帶來的轉單效應，使未來台灣對美貿易順差超過200億美元，可能使台灣遭列「匯率操縱國」觀察名單。

林伯豐今天出席工商協進會第25屆第6次理監事聯席會議，會前受訪對此議題表示，央行過去在匯率運作都做得不錯，相信央行會慎重處理、妥善因應。

林伯豐表示，美中貿易戰對台灣造成損失蠻大，以匯率增加外銷也是正確的方向，希望政府能妥善因應台商面臨美中貿易戰的損失，在匯率問題上應以台商利益為重，同時也要避免被列為匯率操縱國。

美國最新一波關稅加徵在9月1日上路，林伯豐說，目前看來美中貿易戰應會持續，問題會越來越嚴重，因此產業界也積極進行產業鏈重新分配、投資地點重新安排、企業轉型升級、人才培育等工作，會努力克服貿易戰帶來的問題。

此外，針對稅制改革，林伯豐感謝行政院近期決定免除印花稅，但在貨物稅的部分，工商界仍會持續建議免除非油氣類的貨物稅；對於股利所得，林伯豐則認為內外資課稅應該要一致，目前分為28%及21%稅率「是有問題的」。（編輯：林興盟）1080904