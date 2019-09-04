法人：港股可望有反彈行情 但仍持續觀察

（中央社記者韓婷婷台北4日電）香港傳出將撤回逃犯條例草案後，港股強力反彈近千點，法人表示，政治干擾不確定因素消弭，有利港股出現一波反彈行情，不過，仍建議持續觀察市場環境。

香港股市今天強力反彈，恆生指數收盤飆升995點或3.9%，報26523點。

法人表示，香港反送中示威活動近3個月，衝擊股市、旅遊零售業，拖累港股近3個月以來從28000點下跌至25000點水平，8月大跌逾2000點，跌幅7.39%，成為今年來全球表現最差的前10大股市。拖累今年前8個月由漲轉跌，下挫0.47%。

隨著股價大幅修正，香港H股與中國A股的折價幅度已達3成左右，加上今天反送中條款將撤回的正面消息，吸引部分資金進場撿便宜，大中華市場全面收紅。

法人認為，港股受到外在非基本面因素衝擊，出現大幅修正，自然吸引積極型投資人搶短，不過，仍建議持續觀察市場環境，若事件能盡速落幕，讓企業營運重回正軌，經濟可望重拾增長動能，有利股市持續反彈。

安聯投信表示，受此變數壓抑相對較大的港股，包括：香港恆生、香港國企和香港紅籌等市場，反彈幅度達2%到3%不等，反映出市場信心明顯受此激勵。另一方面，人民幣行情也因而出現明顯反彈。

展望後市，安聯中華新思路基金經理人許志偉表示，如果之前擾亂市場的不確定因素消弭，港股確實有可能出現一波反彈行情，但回到基本面，香港第2季GDP表現並不理想、年增長只有0.5%，由於香港是高度仰賴出口，就中長期而言，美中貿易戰的發展還是牽動香港基本面的關鍵因素。（編輯：紀淑芳）1080904