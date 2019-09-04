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港府撤回逃犯條例草案
香港反送中運動延燒近3個月來，香港行政長官（特首）林鄭月娥9月4日答應「反送中」運動的一項訴求，宣布將會撤回修訂逃犯條例草案，但對於運動的其他4項訴求依然不予理會。香港眾志秘書長黃之鋒表示，港府與北京現在願意撤回逃犯條例，只是要香港人別再抗議，「抗議直到10月1日仍會持續，5大訴求、缺一不可」。
港府撤回逃犯條例草案
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港府撤回逃犯條例草案4/5

香港撤回逃犯條例草案 港股領漲亞股普遍收紅

最新更新：2019/09/04 19:28

（中央社香港4日綜合外電報導）亞洲股市今天在香港股市領漲下普遍收紅。香港特首林鄭月娥今天傍晚宣布正式撤回逃犯條例修訂草案，稍早相關傳聞激勵港股恆生指數一度大漲逾1000點。

法新社報導，香港恆生指數今天強力反彈，其中以地產和零售類股表現最佳。延燒數週的「反送中」示威，導致這兩類股受創最慘重。

新加坡United First Partners亞洲研究主管Justin Tang說：「撤回（逃犯條例）是這場長達13週危機出現轉圜的一個跡象，零售和地產股的投資人傳達樂觀情緒，把他們的錢投在重要之處。」

港股恆生指數盤中一度大漲1126.36點，終場勁揚995.38點或3.90%，收在26523.23點。上海綜合指數收漲27.26點或0.93%，來到2957.41點。深圳綜合指數收揚10.84點或0.67%，收在1636.40點。

至於其他亞洲股市，日股日經指數收盤小漲0.12%，新加坡股市收高1.29%，南韓首爾股市收紅1.16%，台北股市收漲0.94%，馬尼拉、威靈頓、孟買和曼谷股市也收紅。

分析師表示，港股投資人的樂觀情緒蔓延至歐股早盤交易，倫敦股市上漲0.7%，巴黎股市勁揚1.3%，法蘭克福股市上揚1.3%。（譯者：葉俐緯/核稿：劉淑琴）1080904

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