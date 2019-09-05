美光與紫光高層會面 專家：有合作機會但變數多

（中央社記者張建中新竹5日電）美光（Micron）執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）近期訪問中國大陸，與紫光集團高層會面，引發市場高度關注。工研院認為，美光與紫光有潛在合作機會，只是變數仍多。

紫光集團持續積極發展記憶體領域，不僅旗下長江存儲開始量產64層三維儲存型快閃記憶體（3D NAND Flash），紫光集團也組建動態隨機存取記憶體（DRAM）事業群，由南亞科前總經理高啟全擔任執行長。

紫光集團還與重慶市政府簽署合作協議，DRAM事業群總部將落腳重慶，並在重慶興建12吋DRAM廠，預計2021年量產。

正當紫光集團在記憶體領域展開一連串布局之際，梅羅特拉近期與紫光集團高層會面，引發市場高度關注。因紫光過去曾出價以230億美元收購美光，只是最後被美國政府以國安等理由擋下，市場揣測梅羅特拉此行是否意味雙方可能展開合作。

工研院產業科技國際策略發展所研究總監楊瑞臨表示，中國發展記憶體極具企圖心，包括人才與自主技術相當關鍵，比起DRAM，NAND Flash發展較具成果。

長江儲存在NAND Flash已具自主技術，儘管技術實力仍落後於三星（Samsung）等大廠，楊瑞臨預期，長江儲存未來在NAND Flash市場仍可望占有一定地位，並對中國NAND Flash進口替代有所貢獻。

楊瑞臨表示，梅羅特拉與紫光高層會面，不代表雙方一定會合作，不過，中國市場商機非常龐大，梅羅特拉此行探路與釋好意味濃厚，美光與紫光有潛在合作機會，並頗具想像空間。

楊瑞臨認為，美光與紫光若展開合作，全球記憶體龍頭廠三星恐將首當其衝，遭受強大衝擊；只是美光與紫光是否展開合作，仍具不少變數，美國政府的態度絕對是一大變數。（編輯：郭萍英）1080905