BTC會議4大項建議 陳其邁：1個月內提具體措施

為期3天的BTC會議5日落幕，BTC委員總結4大項結論，包含人才培育、法規布局、活絡資金與國際鏈結等。行政院副院長陳其邁（圖）當場裁示，相關部會在1個月內交出具體措施。中央社記者吳柏緯攝 108年9月5日

（中央社記者吳柏緯台北5日電）為期3天的BTC會議今天落幕，BTC委員總結4大項結論，包含人才培育、法規布局、活絡資金與國際鏈結等。行政院副院長陳其邁當場裁示，相關部會在1個月內交出具體措施。

廣納產官學研各界意見的行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC），是台灣擬訂生技產業施政規劃、擘劃相關規範時，重要溝通平台，藉此縮短政府與產業的距離，並盤點台灣生技產業的優勢與契機。

在經過3天的意見交流、腦力激盪後，於今天劃下句點，BTC委員張鴻仁代表所有與會人員，提出會議結論。張鴻仁指出，今年的BTC會議一共做出4大項的建議，分別為「跨域合作引領產業創新、法規布局帶動產業發展、活絡資金加速產業動能與國際鏈結提升台灣能見度」。

張鴻仁表示，「跨域合作引領產業創新」主要著重於人才如何培育。委員建議應由教育部應在AI、數位醫療、數位農業等領域加強，強化多元跨域人才養成，此外，縮短學用落差讓人才能夠適才適所。另一方面，加強國際商業發展及授權人才、加強國際觀與提升國內教授精進力。

張鴻仁指出，政府應持續制訂前瞻並且具彈性的法規以容納未來的科技進步；對於國內生醫公司的資金籌措應持續鬆綁，同時加強資訊透明度，讓國際資金更加願意投資台灣。此外，政府也應加強國內臨床試驗團隊合作並提供誘因與國外單位合作，促成研究中心成立。

今年BTC會議共提出4大項、21小項建議，陳其邁在聽完張鴻仁的報告後立即表示，雖然不用「衝衝衝」，但要「快快快」，因此當場裁示包含科技部、經濟部、衛福部等各相關部會在1個月內，針對會議建議提出具體的措施，交由行政院科技會報辦公室，並由政務委員吳政忠統整，做為未來政府相關政策規劃的方向。（編輯：蘇志宗）1080905