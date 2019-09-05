百貨週年慶開跑 101預期業績至少成長5%

（中央社記者吳柏緯台北5日電）今年的百貨週年慶大戰正式開跑，台北101宣布為期1個月的週年慶，從今天正式開始。101祭出高端珠寶、腕表展區與飛行體驗活動攬客，預期今年的業績將比去年成長至少5%。

每年年末的週年慶，是百貨業的兵家必爭的戰場。往年都是最先開跑的台北101今年也不例外，在今天正式宣布為期1個月的週年慶檔期正式起跑。

今年101祭出頂級珠寶腕錶大賞，吸引眾多收藏家與鐘錶珠寶愛好者特地前來朝聖。這項活動已經舉辦第6年，儼然成為101週年慶的代表活動。

此外，今年週年慶期間也首度規劃飛行主題的展區，讓消費者進行飛行模擬體驗，有專業飛行教官現場教學，在鑑賞錶款的同時，也能在全座艙模擬機中感受翱翔天際的速度快感。根據101提供的資料，今年週年慶檔期的業績，預估可以較去年成長至少5%。

除了規劃高端產品與特色展區吸引顧客，101營運長朱麗文表示，今年週年慶是101的行動支付「101 PAY」上線後遇到的第一個週年慶活動，預計「無卡化」消費能提升消費者溝物的意願，連帶帶動業績成長。（編輯：蘇志宗）1080905