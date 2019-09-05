以色列科技創業之父 盼台以合作強化組織管理

中華民國對外貿易發展協會今年企業高階主管實戰班前往以色列開課，董事長黃志芳（右）4日拜會被譽為以色列科技創業之父的瓦爾迪（Yossi Vardi, 左）。（外貿協會提供）中央社記者廖禹揚傳真 108年9月5日

（中央社記者廖禹揚台北5日電）外貿協會董事長黃志芳拜會被譽為以色列科技創業之父的瓦爾迪（Yossi Vardi），瓦爾迪表示，以色列崇尚個人主義，希望透過與台企合作，強化組織管理。

中華民國對外貿易發展協會今年企業高階主管實戰班前往以色列開課，外貿協會今天發布新聞稿表示，黃志芳4日拜會以色列科技創業之父瓦爾迪，就兩國科技發展現況及創業生態系統進行討論分享。

外貿協會轉述，瓦爾迪在家中接待黃志芳時表示，以色列崇尚個人主義，也許對創新及研發新產品是個優勢，但也較難發展出具經濟規模的企業，因此以色列需要跟台灣企業合作，強化組織中間專業管理的部分。

瓦爾迪說，台灣製造能量很強，也是個高科技國家，而高附加價值製造業也適合在以色列設置生產基地。

瓦爾迪藉此機會邀請外貿協會參加他創辦的DLD特拉維夫創新節（DLD TelAviv Innovation Festival）活動，黃志芳隨即回應會以台灣精品館方式參展，並邀請瓦爾迪組團參加明年的台北國際電腦展（Computex）及InnoVex，瓦爾迪允諾若時間允許將赴台參與。

外貿協會表示，瓦爾迪曾參與超過85家創投事業，涵蓋範圍包括科技、資通訊產業，也曾任以色列政府及重要企業領導職務。（編輯：蘇志宗）1080905