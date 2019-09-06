虛擬貨幣及AI助攻 東森購物前8月營收年增21%

（中央社記者江明晏台北6日電）東森國際旗下轉投資東森購物，今年1至8月營收年成長21%，達112億元，8月業績以網路成長幅度最大，關鍵是一年發行29億枚的東森幣及結合AI演算的商品推薦功能奏效。

東森購物表示，今年也是東森購物的20週年與東森幣發行一週年慶，祭出多重優惠活動，力拚買氣燒到年底。

東森購物董事長王令麟表示，東森購物8月合併草莓網營收新台幣17億元，較去年同期成長17%；今年1至8月合併草莓網營收131億元，較去年同期成長29%。觀察各通路8月業績表現，以網路成長最強勁，8月網路通路營收5.16億元，較去年同期成長73 %，其次是電話行銷通路，8月營收3.6億元，年增率60%。

東森購物表示，網路通路維持成長動能，營收不斷創新高，關鍵來自於ETMall東森購物網在網站內設置的商品推薦功能。

東森購物網楊俊元執行長表示，「商品推薦功能」對消費者而言，能快速找到自己想買的商品，縮短找尋商品的步驟和時間，系統是利用AI演算法，針對在線瀏覽的消費者輪廓，算出其可能會喜歡的商品，呈現在推薦的商品頁面中，快速秀出符合消費者期待的商品，進而提高購買成交率，獲得雙贏。

此外，自9月10起，東森購物正式宣布將與票券商墨攻網路科技聯手合作，東森購物執行長彭鴻珷表示，墨攻網路科技是台灣最大的吃喝玩樂票券系統，主要以「券集商城」為應用管道，並攜手合作亞洲數位貨幣落地應用項目魔券幣（MoChange Token）與東森集團旗下東森購物的東森幣；以券集商城結合魔券幣與券集點與東森幣的多元應用，預期會讓東森幣的運用更為廣泛，也能讓過期票券的權益回歸到消費者身上，擴大原有運用的場景。（編輯：楊凱翔）1080906