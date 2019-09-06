投資人樂觀情緒蔓延 亞股再度收高

（中央社香港6日綜合外電報導）令人振奮數據和對美中貿易談判的樂觀情緒，持續激勵投資人，亞洲股市今天再度收高。

法新社報導，股市經歷震盪的8月後，中美兩國高階貿易官員下個月將在華府重啟談判的消息，給了交易商急需的激勵。

中國打算採取促進經濟的新措施，而華府昨天公布數據顯示，美國8月民間創造就業機會激增19.5萬人，高於市場預期的14萬人。

英國盈豐財資市場（CMC Markets UK）分析師麥登（David Madden）說：「近幾個月，雙方進行許多次艱難談判，但雙方坐下來舉行貿易談判的前景提振（市場）情緒。」

「美中貿易爭端持續一年多，且不太可能迅速解決，但目前事情朝著正確方向發展。」

國際信用評等公司惠譽（Fitch）報告指出，「反送中」事件令國際對香港治理制度及法治質量和效力的看法造成長期傷害，並對商業環境的穩定性和活力產生質疑，而這些相關特徵，是機構評估該地區信譽的必要條件，因此下修香港評級至AA，但交易商似乎不理會這項消息，香港股市收高0.7%。

上海、東京和雪梨股市都上漲0.5%。

首爾和台北股市都收高0.2%，新加坡股市下跌0.1%，孟買股市上漲1%。（譯者：葉俐緯/核稿：陳政一）1080906