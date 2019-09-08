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正隆砸20億高雄建廠 擬進軍越南家用紙市場

最新更新：2019/09/08 12:34

（中央社記者韋樞台北8日電）正隆紙業今天舉行60週年嘉年華會，正隆總經理蔡東和表示，正隆現階段營運以越南為重心，平陽造紙廠第1期稼動率已達75%，年底可達90%，正隆同時規劃進軍越南家用紙市場。

正隆紙業今天在新北市板橋區新北市民廣場舉行「正隆60。愛不紙息」環保嘉年華會。新北市長侯友宜致詞表示，正隆在新北市60年帶動繁榮，也造就台灣不一樣的紙業；正隆紙廠在國內的年產量200萬公噸，國外有100萬公噸，正隆在海外擴廠不斷前走，影響力不斷擴大，這就是台灣的精神指標。

侯友宜感謝正隆每年回收台灣廢紙180萬公噸，且同仁們不斷淨山淨灘，做足了環保工作，還認養新北市民廣場東西兩側的公共廁所，提供「蒲公英」不砍樹環保衛生紙，讓環境永續從生活開始。

蔡東和會後接受記者訪問指出，越南是正隆營運成長動能主力市場，正隆早年向越南政府申請到平陽造紙廠5期年產105萬公噸工業用紙的建設執照，除了基礎建設外，第1期年產30萬公噸的工業用紙已從去年底起運轉，目前稼動率75%，今年底會達到90%，同時正隆著手建設第2期工程，預計年產35萬公噸工業用紙，廠區將於2021年第4季完工。

蔡東和表示，越南第2期到第5期生產將包括造紙、紙器和家用紙，擴廠期程為10年。其中家用紙市場是正隆很有興趣進軍之處，由於越南家用紙目前均為當地廠商生產，國際大廠尚未進駐，正隆正在研究當地市場消費習慣。

正隆研究團隊表示，越南家用紙每年人均消費量約1.1公斤至1.2公斤，且越南人喜歡舶來品名稱，因此要順口又好記，因此未來究竟要用正隆家用紙的高、中、低價哪一種產品進軍，還要再研究。

蔡東和說，除了平陽造紙廠的第2期擴建工程進行中；另外在北越的北江省設立新的越南第4座紙器廠，這座紙器廠也是從較小產量的3級造紙廠開始運轉，未來視越南的經濟和訂單增長再逐步擴大到1級廠；至於台灣方面則預計投資新台幣20.8億元在高雄燕巢新造智慧化紙器廠，增設複瓦機、印製等設備，投資期到2022年。

依正隆的規劃，台灣正隆營運占比2/3，中國已降至1/4，主要供應內銷為主；越南正隆造紙廠在年底1期稼動率達9成後，貢獻越南營運占比逐步增加到18%到19%。（編輯：趙蔚蘭）1080908

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