電信三雄8月財報 中華電超車台灣大

（中央社記者江明晏台北10日電）電信三雄8月財報出爐，中華電信以每股盈餘0.38元超車台灣大哥大的0.37元和遠傳電信的0.23元，但台灣大前8月每股盈餘仍以3.09元蟬聯獲利王寶座。

台灣大哥大8月自結合併營收新台幣101.1億元，營業利益14.1億元，稅後淨利10.3億元，稅後每股盈餘（EPS）為0.37元。今年自結累計前8個月合併營收799.5億元，營業利益114.3億元，稅後淨利為85億元，稅後EPS為3.09元。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，8月受惠於momo電子商務營收持續強勁成長30%，合併營收年成長7%。台灣大持續整合集團資源，5月開放momo訂購可至台灣大門市取貨，近期更推出momo消費單月滿額5000元贈送MyMusic。

獲利方面，有線電視與momo持續帶來良好的獲利貢獻，8月合計營業利益年增24%；加上電信業務營業利益與去年同期保持穩定，整體合併營業利益年成長4%，並已連續3個月較去年同期成長。總體而言，累計前8個月各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達成全年財測69%。

中華電信公布8月合併自結營收169.9億元，與去年同期相較，固網語音營收及行動服務營收持續受市場競爭與免費通訊軟體影響而減少，資通訊專標案營收也減少，抵銷行動銷貨收入、網際網路應用加值營收及MOD營收的增加；營業成本及費用為132.8億元；營業淨利為37億元；稅前淨利為38億元；歸屬於母公司業主淨利為29.6億元；每股盈餘為0.38元，累計前8月每股盈餘2.91元。

截至8月底止，中華電光世代寬頻用戶數為363.3萬戶，60Mbps以上的客戶數209.8萬戶，其中，100Mbps以上客戶達153.1萬戶。MOD客戶數達208.9萬戶，行動通信總客戶數達1061.3萬戶。

遠傳電信今天公布8月遠傳合併總營收新68.66億元，合併稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）與稅後淨利分別為24.07億元與7.4億元，8月單月每股盈餘為0.23元。

累計至今年8月，遠傳合併總營收為549.02億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為197.04億元與58.89億元；自結稅後每股盈餘為1.81元，累計今年1至8月EPS已達全年度財測目標的70%。

遠傳行動通訊業務表現穩健，數位轉型效益持續顯現，在政府、大型企業合作案助攻下，8月新經濟營收成長力道持續揚升，多項重要布局均達3位數成長；資通訊業務營收年成長幅度高達136%，包含雲端服務營收較去年同期大幅增加533%、資安收入年成長率100%。遠傳將持續深耕「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）、雲端與資安關鍵技術力，協助企業夥伴創新升級。（編輯：趙蔚蘭）1080910