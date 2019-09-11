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路線延伸屏東 台灣高鐵股價續跌

最新更新：2019/09/11 10:29

（中央社記者韋樞台北11日電）行政院拍板高鐵延伸屏東，但路線規劃、工程興建、財務調度等均未定案，台灣高鐵股價今天續跌，盤中最低35.45元，跌幅近4%。

行政院長蘇貞昌10日在屏東市宣布高鐵將延伸到屏東，並要求路線盡速定案；交通部長林佳龍表示，4條路線評估將在9月底進行第2次審查會議。

高鐵延伸屏東，審查委員評估的4條路線，包括燕巢案興建經費新台幣561億元，左營案興建經費554億元，高雄案1217億元，小港潮州案1500億元。

高鐵早先增設苗栗、彰化、雲林3站後，每個月進站和出站人數偏低。根據高鐵統計，今年前7月苗栗站每個月進站和出站人數約7萬餘人，只有4月曾高達8萬餘人；彰化站每個月進站和出站人數約5.1萬人到6萬6985人之間，僅2月因農曆年期間曾高達7萬餘人；雲林站每個月進站和出站人數約11萬到12萬人間，僅2月出現13萬人高峰。

由於屏東近年人口外移，增設屏東站建設和營運經費龐大，究竟是政府或高鐵公司來編預算興建、何時可以平衡財務，台灣高鐵指沒有相關評估報告，難以說明。

台灣高鐵股價近日已連3跌，9日下跌1.17%，收在37.9元，10日續跌至36.9元，今天開盤後帶量走跌，盤中最低到35.45元，跌幅3.93%，截至10時15分，成交量逾1.2萬張，直逼10日全天交易量1.38萬張。

外資從8月初起至9月10日一路賣超，28個交易日中僅買超3天，其餘全數賣超；投信8月初到中有6天賣超，其餘一路買超，直到9月10日反買為賣。（編輯：鄭雪文）1080911

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